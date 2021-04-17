«Локомотив» — «Ростов»: Коченков заменит Гильерме в стартовом составе
«Локомотив» сыграет против «Ростова» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Локомотив» сыграет против «Ростова» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России.
Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Место в воротах «Локомотива» займет Антон Коченков. Он заменит в стартовом составе Гильерме, который отбывает двухматчевую дисквалификацию.
«Локомотив»: Коченков, Рыбуч, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Камано, Смолов.
Запасные: Савин, Худяков, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Мурило, Миранчук, Титков, Эдер, Лисакович.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Павловец, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.