«Ротор» — «Динамо»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Динамо» на матч 26-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Динамо» на матч 26-го тура Российской
Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Фламарион.
Запасные: Обухов, Байрыев, Песегов, Серченков, Маевский, Медведь, Арабидзе, Щёткин.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Захарян, Игбун, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Каборе, Липовой, Моро, Комличенко, Н’Жье.
«Динамо» в 25 матчах набрало 43 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской