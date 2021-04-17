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15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ротор» — «Динамо»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Динамо» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Фламарион.

Запасные: Обухов, Байрыев, Песегов, Серченков, Маевский, Медведь, Арабидзе, Щёткин.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Захарян, Игбун, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Каборе, Липовой, Моро, Комличенко, Н’Жье.

«Динамо» в 25 матчах набрало 43 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-м месте.

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