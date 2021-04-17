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9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
17:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Воронежский «Факел» крупно проиграл лидеру ФНЛ «Крыльям советов»

В гостевом матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский ФК «Факел» уступил лидеру турнира самарским «Крыльям советов» — 1:5. .

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Источник: РИА "Новости"

Хозяева поля сделали результат еще в первом тайме: на 10-й минуте счет открыли, а уже на 24-й удвоили преимущество. На 61-й минуте гости возродили интригу. После розыгрыша углового форвард воронежцев Максим Максимов красиво принял мяч одним касанием, а и вторым пробил в дальний от вратаря соперника угол.

Впрочем, уже на 63-й минуте самарцы забили третий гол.

На 82-й минуте защитник воронежцев Валерий Почивалин получил второе предупреждение за грубость и оставил свою команду в меньшинстве, а у хозяев появилась возможность пробить штрафной прямо от границы штрафной площади. Этой возможностью прекрасно воспользовался защитник Юрий Горшков, забивший красивый гол низом обводящим ударом.

Уже в добавленное время хозяева организовали выход один на один и пятый гол в ворота гостей, напомнив, что играть следует до финального свистка.

После этого поражения в активе «Факела» остаются 53 очка и девятое место в таблице ФНЛ. В следующем туре, 24 апреля, воронежцы примут на своем поле «Волгарь» из Астрахани.

Андрей Цветков

Крылья Советов
5:1
Первый тайм: 2:0
Факел
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