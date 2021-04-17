Воронежский «Факел» крупно проиграл лидеру ФНЛ «Крыльям советов»
В гостевом матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский ФК «Факел» уступил лидеру турнира самарским «Крыльям советов» — 1:5. .
В гостевом матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский ФК «Факел» уступил лидеру турнира самарским «Крыльям советов» — 1:5. .
Хозяева поля сделали результат еще в первом тайме: на 10-й минуте счет открыли, а уже на 24-й удвоили преимущество. На 61-й минуте гости возродили интригу. После розыгрыша углового форвард воронежцев Максим Максимов красиво принял мяч одним касанием, а и вторым пробил в дальний от вратаря соперника угол.
Впрочем, уже на 63-й минуте самарцы забили третий гол.
На 82-й минуте защитник воронежцев Валерий Почивалин получил второе предупреждение за грубость и оставил свою команду в меньшинстве, а у хозяев появилась возможность пробить штрафной прямо от границы штрафной площади. Этой возможностью прекрасно воспользовался защитник Юрий Горшков, забивший красивый гол низом обводящим ударом.
Уже в добавленное время хозяева организовали выход один на один и пятый гол в ворота гостей, напомнив, что играть следует до финального свистка.
После этого поражения в активе «Факела» остаются 53 очка и девятое место в таблице ФНЛ. В следующем туре, 24 апреля, воронежцы примут на своем поле «Волгарь» из Астрахани.
Андрей Цветков