«Ахмат» победил «Химки» в матче чемпионата России по футболу
ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» со счетом 3:1 обыграл подмосковные «Химки» в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской
ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» со счетом 3:1 обыграл подмосковные «Химки» в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской
В составе победителей голы забили Евгений Харин (25-я минута), Владимир Ильин (44) и Георгий Мелкадзе (65). У гостей отличился Брайан Идову (88). На 33-й минуте Ильин не сумел реализовать пенальти.
Ранее выступавший за «Ахмат» полузащитник «Химок» Денис Глушаков пропустил матч
«Ахмат» набрал 35 очков в 26 матчах и вышел на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненский клуб гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон. «Химки» располагаются на восьмой строчке, имея в активе 38 очков.
В следующем туре «Ахмат» 24 апреля в гостях сыграет с «Уралом», а «Химки» в тот же день на выезде сыграют с московским «Динамо». 21 апреля грозненский клуб дома примет самарские «Крылья Советов» в полуфинале Бетсити — Кубка России.