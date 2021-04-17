«Ахмат» победил «Химки» в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Евгений Харин (25-я минута), Владимир Ильин (44) и Георгий Мелкадзе (65). У гостей отличился Брайан Идову (88). На 33-й минуте Ильин не сумел реализовать пенальти.

Ранее выступавший за «Ахмат» полузащитник «Химок» Денис Глушаков пропустил матч из-за травмы колена, полученной в матче 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0).

«Ахмат» набрал 35 очков в 26 матчах и вышел на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненский клуб гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон. «Химки» располагаются на восьмой строчке, имея в активе 38 очков.