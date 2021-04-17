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16:49 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» победил «Химки» в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» со счетом 3:1 обыграл подмосковные «Химки» в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Евгений Харин (25-я минута), Владимир Ильин (44) и Георгий Мелкадзе (65). У гостей отличился Брайан Идову (88). На 33-й минуте Ильин не сумел реализовать пенальти.

Ранее выступавший за «Ахмат» полузащитник «Химок» Денис Глушаков пропустил матч из-за травмы колена, полученной в матче 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0).

«Ахмат» набрал 35 очков в 26 матчах и вышел на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненский клуб гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон. «Химки» располагаются на восьмой строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем туре «Ахмат» 24 апреля в гостях сыграет с «Уралом», а «Химки» в тот же день на выезде сыграют с московским «Динамо». 21 апреля грозненский клуб дома примет самарские «Крылья Советов» в полуфинале Бетсити — Кубка России.

Ахмат
3:1
Первый тайм: 2:0
Химки
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