«Краснодар» — «Зенит»: Дзюба, Азмун и Малком выйдут на поле с первых минут

Отметим, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал делать изменений в основном составе после матча предыдущего тура с «Сочи» (2:1). У «Краснодара» на скамейке запасных остался полузащитник Тони Вилена, который появлялся с первых минут в последних 5 встречах.