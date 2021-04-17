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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Зенит»: Дзюба, Азмун и Малком выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Отметим, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал делать изменений в основном составе после матча предыдущего тура с «Сочи» (2:1). У «Краснодара» на скамейке запасных остался полузащитник Тони Вилена, который появлялся с первых минут в последних 5 встречах.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 17 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Петров, Мартынович, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон.

Запасные: Городов, Бабурин, Чернов, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Вилена, Ари, Марков, Сулейманов.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулев, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

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