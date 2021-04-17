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9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
19:27 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» разгромило «Ротор» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 17 апреля. Московское «Динамо» на выезде обыграло волгоградский «Ротор» в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Даниил Фомин (57-я минута, с пенальти), Иван Ордец (76) и Клинтон Н'Жи (90+1).

Встреча началась с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили, работавшем в российском футболе более 40 лет. Специалист умер в возрасте 66 лет во вторник, он был главным врачом «Динамо» с 2016 года.

«Динамо» не проигрывает на протяжении четырех матчей в чемпионате (3 победы, 1 ничья), клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Команда из Волгограда потерпела пятое поражения подряд и располагается на 14-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре подопечные Сандро Шварца 24 апреля примут подмосковные «Химки», волгоградский клуб в этот же день на выезде встретится с петербургским «Зенитом».

Ротор
0:3
Первый тайм: 0:0
Динамо
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