«Динамо» разгромило «Ротор» в матче чемпионата России по футболу

Забитыми мячами отметились Даниил Фомин (57-я минута, с пенальти), Иван Ордец (76) и Клинтон Н'Жи (90+1).

Встреча началась с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили, работавшем в российском футболе более 40 лет. Специалист умер в возрасте 66 лет во вторник, он был главным врачом «Динамо» с 2016 года.

«Динамо» не проигрывает на протяжении четырех матчей в чемпионате (3 победы, 1 ничья), клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Команда из Волгограда потерпела пятое поражения подряд и располагается на 14-й строчке, имея в активе 18 очков.