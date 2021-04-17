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9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
19:15 (мск), источник: Sport24

Худшие 2 минуты «Ростова» в году: Песьяков подарил Камано гол в пустые, а в следующей атаке пропустил от Рифата

«Локо» начал матч с 2:0.

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Источник: Sport24

Кошмарная серия «Ростова» продолжилась в Черкизово: проиграв 4 из 7 весенних матчей, команда Карпина попала под «Локомотив», который в этом году не потерял ни одного очка: сегодняшняя победа стала 9-й подряд.

«Ростов» рассыпался в самом начале. Уже на 4-й минуте Сергей Песьяков неудачно исполнил Нойера — выбежал из штрафной, чтобы помочь защитникам, но неудачно обработал мяч и вместо приема выдал голевую Камано.

Франсуа забил 4-й — и самый легкий — гол в сезоне.

Пока «Ростов» приходил в себя, «Локо» соорудил новую результативную атаку. Чорлука разрезал полполя вертикальным пасом на Жемалетдинова — Рифат развернулся, оттеснил корпусом Осипенко и классно пальнул в дальний угол.

«Ростов» вернулся в игру благодаря голу Хаджикадунича, но во втором тайме получил спорное удаление и странный пенальти, благодаря который «Локомотив» не оставил никаких шансов.

Локомотив
4:1
Первый тайм: 2:1
Ростов
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