Худшие 2 минуты «Ростова» в году: Песьяков подарил Камано гол в пустые, а в следующей атаке пропустил от Рифата

Кошмарная серия «Ростова» продолжилась в Черкизово: проиграв 4 из 7 весенних матчей, команда Карпина попала под «Локомотив», который в этом году не потерял ни одного очка: сегодняшняя победа стала 9-й подряд.

«Ростов» рассыпался в самом начале. Уже на 4-й минуте Сергей Песьяков неудачно исполнил Нойера — выбежал из штрафной, чтобы помочь защитникам, но неудачно обработал мяч и вместо приема выдал голевую Камано.

Франсуа забил 4-й — и самый легкий — гол в сезоне.

Пока «Ростов» приходил в себя, «Локо» соорудил новую результативную атаку. Чорлука разрезал полполя вертикальным пасом на Жемалетдинова — Рифат развернулся, оттеснил корпусом Осипенко и классно пальнул в дальний угол.