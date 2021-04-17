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20:35 (мск), источник: Sport24

Гильерме: Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. В футбол играют на поле, а не за его пределами

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме, дисквалифицированный на два матча РПЛ за неприличный жест в адрес болельщиков «Спартака», которые оскорбляли его по ходу игру 25-го тура (1:2), поблагодарил всех за поддержку.

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Источник: Sport24

В 26-м туре фанаты «Локомотива» во время матча с «Ростовом» (4:1) надели футболки в поддержку вратаря.

«Всех с победой! Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям. К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения, это единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение 5 лет подряд. Я уверен, что это не повлияет ни на меня, ни на команду. Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча — это дело посреднических команд. Вперед, «Локо», — написал Гильерме в инстаграме.

Локомотив
4:1
Первый тайм: 2:1
Ростов
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