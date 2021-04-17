В «Спартаке» не исключили, что Тедеско может остаться в команде после окончания сезона
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался о будущем главного тренера
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался о будущем главного тренера
— Когда объявите нового тренера?
— Когда закончим чемпионат. Останется ли Тедеско? Может, и останется. Разные варианты есть.
— Говорят, что «Спартак» уже определился с главным тренером. И сейчас просто путает всем карты — инсайдерам, журналистам, болельщикам. Можете точно сказать, что это не Фонсека?
— Никаких комментариев не будет. У нас задача закончить чемпионат, достойно. А дальше уже будем пошагово решать задачи.
— Что значит достойно закончить чемпионат?
— Хотим занять место в топ-2, чтобы побороться за Лигу чемпионов, — цитирует Попова «РБ Спорт».
«Спартак» с 47 очками занимает 3-е место, в двух очках от идущего вторым «Локомотива», но имеет игру в запасе.