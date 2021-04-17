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7«Авангард» вернулся к армейцам
20:38 (мск), источник: Sport24

В «Спартаке» не исключили, что Тедеско может остаться в команде после окончания сезона

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался о будущем главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который ранее заявил, что не будет продлевать контракт. Договор истекает летом 2021 года.

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Источник: Sport24

— Когда объявите нового тренера?

— Когда закончим чемпионат. Останется ли Тедеско? Может, и останется. Разные варианты есть.

— Говорят, что «Спартак» уже определился с главным тренером. И сейчас просто путает всем карты — инсайдерам, журналистам, болельщикам. Можете точно сказать, что это не Фонсека?

— Никаких комментариев не будет. У нас задача закончить чемпионат, достойно. А дальше уже будем пошагово решать задачи.

— Что значит достойно закончить чемпионат?

— Хотим занять место в топ-2, чтобы побороться за Лигу чемпионов, — цитирует Попова «РБ Спорт».

«Спартак» с 47 очками занимает 3-е место, в двух очках от идущего вторым «Локомотива», но имеет игру в запасе.

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