В «Спартаке» не исключили, что Тедеско может остаться в команде после окончания сезона

— Когда объявите нового тренера?

— Когда закончим чемпионат. Останется ли Тедеско? Может, и останется. Разные варианты есть.

— Говорят, что «Спартак» уже определился с главным тренером. И сейчас просто путает всем карты — инсайдерам, журналистам, болельщикам. Можете точно сказать, что это не Фонсека?

— Никаких комментариев не будет. У нас задача закончить чемпионат, достойно. А дальше уже будем пошагово решать задачи.

— Что значит достойно закончить чемпионат?

— Хотим занять место в топ-2, чтобы побороться за Лигу чемпионов, — цитирует Попова «РБ Спорт».