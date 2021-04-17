«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ, уступая по ходу встречи два мяча

В составе «Краснодара» дубль оформил Алексей Ионов (7-я и 60-я минуты), который является воспитанником «Зенита». У петербуржцев гол после ошибки вратаря хозяев Матвея Сафонова забил Сердар Азмун (76), во время празднования к нападающему на поле выбежали два болельщика.

«Краснодар» прервал серию из трех поражений в чемпионате. Этот матч стал вторым под руководством Виктора Гончаренко, который присоединился к «Краснодару» после ухода в марте из ЦСКА. «Зенит» не проигрывает сопернику с октября 2018 года (1:2), на своем поле «Краснодар» не может победить петербуржцев с ноября 2016 года (2:1).