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21:08 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ, уступая по ходу встречи два мяча

КРАСНОДАР, 17 апреля. /ТАСС/. «Краснодар» на своем поле сыграл вничью со счетом 2:2 с петербургским «Зенитом» в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Краснодар», как и другие матчи тура, началась с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Краснодара» дубль оформил Алексей Ионов (7-я и 60-я минуты), который является воспитанником «Зенита». У петербуржцев гол после ошибки вратаря хозяев Матвея Сафонова забил Сердар Азмун (76), во время празднования к нападающему на поле выбежали два болельщика.

Еще один мяч на счету Андрея Мостового (86).

На 65-й минуте главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел четыре замены, убрав с поля Артема Дзюбу, Малкома, Вячеслава Караваева и Дмитрия Чистякова.

«Краснодар» прервал серию из трех поражений в чемпионате. Этот матч стал вторым под руководством Виктора Гончаренко, который присоединился к «Краснодару» после ухода в марте из ЦСКА. «Зенит» не проигрывает сопернику с октября 2018 года (1:2), на своем поле «Краснодар» не может победить петербуржцев с ноября 2016 года (2:1).

Краснодар
2:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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