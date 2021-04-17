Упущенная победа: «Краснодар» не справился с «Зенитом»
«Краснодар» упустил победу над петербургским «Зенитом» в матче 26-го тура Российской
«Краснодар» упустил победу над петербургским «Зенитом» в матче 26-го тура Российской
Петербургский «Зенит» на последних минутах матча 26-го тура Российской
На матч Виктор Гончренко, который возглавляет «Краснодар» с 6 апреля, выставил следующий состав:
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Петров, Мартынович, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон.
Семак, который рассчитывает забрать с «Зенитом» третье чемпионство подряд, с первых минут на поле выпустил следующих игроков:
«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
«Зенит» приехал на матч в качестве фаворита, лидера турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» же был почти полной противоположностью — у команды достаточно серьезные проблемы в национальном первенстве. Три поражения подряд, причем одно из них от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5. После этой игры наставник команды Мурад Мусаев подал в отставку, его сменил
Матч 26-го тура чемпионата России начался под прессингом «Зенита». Команда большую часть времени владела мячом, организовывала проходы к воротам, однако создать голевых моментов у футболистов петербургского клуба не получалось. Зато это удалось «Краснодару» — «быки» открыли счет уже на 7-й минуте матча. Юрий Газинский обыграл Вильмара Барриоса, отбирая мяч, переправил его на Кристоффера Олсена, а тот в свою очередь дошел до штрафной, пробил низом на Алексея Ионова, подставившего ногу и переправившего мяч в ворота.
После этого инициатива снова перешла в руки к «Зениту». Подопечные Семака большими силами шли вперед, уверенно контролировали мяч и создавали позиционные атаки, которые при этом не приводили к стопроцентным голевым моментам. Хотя несколько раз в первом тайме было действительно опасно: Малком мог пробить по центру, однако его накрыл Газинский, удар Далера Кузяева в угол отразил Матвей Сафонов, а после розыгрыша Артема Дзюбы и Сердара Азмуна мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.
За первые десять минут второго тайма «Зенит» создал два опаснейших момента при помощи Малкома. Сначала сам бразилец на высокой скорости дошел до штрафной и хлестко пробил низом, но мяч после рикошета пролетел рядом со штангой. Затем форвард в штрафной опасно отпасовал на Дзюбу, который смог оторваться от защитников и нанести удар, однако мяч вновь пролетел мимо.
На 60-й минуте «Краснодар» сделал заявку на победу над лидером чемпионата России. Газинский сделал забросил вперед, Ионов принял мяч на грудь, вошел в штрафную, обыграв Ярослава Ракицкого, и отправил мяч в дальнюю девятку, таким образом оформляя дубль.
В попытке изменить ход поединка наставник петербургской команды решился на замену сразу четырех игроков. Поле покинул Дзюба, вместо которого вышел Себастьян Дриусси, Андрей Мостовой заменил Вячеслава Караваева, Магомед Оздоев — Дмитрия Чистякова, а Алексей Сутормин вышел доигрывать вместо Малкома. Гончаренко ответил тройной заменой: Сергея Петрова сменил Евгений Чернов, вместо Реми Кабелла на поле появился
Такие перестановки на поле привели к голу «Зенита». На 75-й минуте Ракицкий сделал заброс в штрафную «Краснодара», где Азмун расправился с Кайо, а Сафонов не успел дотянуться до мяча, что позволило иранскому форварду отправить мяч в пустые ворота и сократить отставание в счете.
Шанс у «быков» появился почти сразу же, но краснодарцам не хватило везения. Чернов прострелил с левого края, Вильена подобрал мяч в штрафной и с разворота пробил, но рядом со штангой. За этот нереализованный момент «Краснодар» расплатился быстро — на 86-й минуте «Зенит» сумел сравнять счет. Кузяев в отборе оказался сильнее Сулейманова, Дуглас Сантос с фланга перенаправил мяч в штрафную, где Мостовой в касание уложил мяч в угол ворот.
По итогам встречи подопечные Семака продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. Команда Гончаренко идет на 11-й строчке, набрав на 20 баллов меньше. Следующий матч «Краснодар» проведет 25 апреля на выезде против казанского «Рубина», а петербуржцы на день раньше сразятся дома с волгоградским «Ротором».
Анастасия Мартыненко