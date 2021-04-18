Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Сент-Этьен
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Тамбов
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Специя
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Беневенто
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Уэска
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эйбар
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:05
Бордо
Монако
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Реал
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
35Eagle Fighting Championship в Москве
12:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Карпину

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию «Матч ТВ» о том, что Валерий Карпин находится в шорт-листе на пост главного тренера команды.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», — сказал Фетисов «СЭ».

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака» в мае 2021 года, когда закончится его контракт с московским клубом.

52-летний Карпин ранее возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014-й. Вместе со специалистом команда дважды становилась вице-чемпионом страны (2009, 2011/12). Сейчас он тренирует «Ростов».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» занимает третье место с 47 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ (Сергей Федоров).

Читайте также
 Самые красивые спортсменки на чемпионате России по плаванию
Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто же может их поддержать
Хет-трик в день рождения. Бучневич сам себе устроил праздник
«Капризов - голевая машина». Повторил рекорд клуба для новичков
Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
Гол Йевтича принес «Рубину» победу над «Уралом» в РПЛ
«Хетафе» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Аталанта» - «Ювентус» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь