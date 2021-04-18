В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Карпину
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию «Матч ТВ» о том, что Валерий Карпин находится в
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию «Матч ТВ» о том, что Валерий Карпин находится в
«Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет
В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака» в мае 2021 года, когда закончится его контракт с московским клубом.
52-летний Карпин ранее возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014-й. Вместе со специалистом команда дважды становилась
«Спартак» занимает третье место с 47 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ (Сергей Федоров).