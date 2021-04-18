В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Карпину

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

«Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», — сказал Фетисов «СЭ».

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака» в мае 2021 года, когда закончится его контракт с московским клубом.

52-летний Карпин ранее возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014-й. Вместе со специалистом команда дважды становилась вице-чемпионом страны (2009, 2011/12). Сейчас он тренирует «Ростов».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f4e3b86e168819507e65" data-vnd="f4e3b86e168819507e65" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f4e3b86e168819507e65" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.