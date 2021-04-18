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15:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов»

По данным «СЭ», игра 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (4:1), возможно, станет последней в многолетней карьере судьи Михаила Вилкова.

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Источник: Спорт-Экспресс

Велика вероятность, что нижегородец, проведший 175 матчей в РПЛ, не будет включен в список арбитров, которых допустят к судейству в сезоне-2021/22. Вместе с ним будущим летом могут остаться вне судейского корпуса еще два-три человека.

В прошлом году после игры 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1) Вилков выводился из списка рефери премьер-лиги до 31 декабря 2020-го.

41-летний Вилков имеет региональную категорию. Являлся арбитром ФИФА до 2019 года. Известен спорными судейскими решениями в матчах чемпионата России (Александр Бобров).

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