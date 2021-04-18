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13:31 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Рубина» Кварацхелия получил травму в матче против «Урала»

ТАСС, 18 апреля. Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия получил травму в гостевом матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Футболист был заменен на 32-й минуте.

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Источник: РИА "Новости"

Характер повреждения грузинского полузащитника не сообщается.

Кварацхелии 20 лет, он выступает за «Рубин» с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

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