«Спартак» намерен продать четверых игроков летом
Как стало известно «СЭ», летом «Спартак» попытается разгрузить платежную ведомость, продав ряд игроков, не проходящих в основной состав команды или выступающих в арендах.
Как стало известно «СЭ», летом «Спартак» попытается разгрузить платежную ведомость, продав ряд игроков, не проходящих в основной состав команды или выступающих в арендах.
Речь идет о выступающих на правах аренды за «Ахмат» Георгии Мелкадзе и Артеме Тимофееве, восстанавливающемся после травмы в «Спартаке-2» Аязе Гулиеве. Кроме того, планируется расставание и с Александром Ташаевым.
«Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ (Артем Калинин).