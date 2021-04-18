«Спартак» намерен продать четверых игроков летом

Речь идет о выступающих на правах аренды за «Ахмат» Георгии Мелкадзе и Артеме Тимофееве, восстанавливающемся после травмы в «Спартаке-2» Аязе Гулиеве. Кроме того, планируется расставание и с Александром Ташаевым.