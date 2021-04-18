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14:09 (мск), источник: ТАСС

Гол Йевтича принес «Рубину» победу над «Уралом» в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. Футболисты казанского «Рубина» со счетом 1:0 обыграли екатеринбургский «Урал» в гостевом матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Гол на 45-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Дарко Йевтич. Грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 32-й минуте. На 82-й минуте полузащитник «Рубина» Денис Макаров получил вторую желтую карточку за нарушение правил в своей штрафной, но нападающий «Урала» Андрей Панюков не реализовал пенальти.

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Подопечные Леонида Слуцкого одержали третью победу со счетом 1:0 подряд. В матче прошлого тура против «Ростова» автором забитого мяча также стал Йевтич.

«Рубин» с 46 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 30 очками после 26 игр располагается на 12-й позиции.

В следующем туре «Урал» 24 апреля дома сыграет с грозненским «Ахматом», «Рубин» днем позже примет «Краснодар».

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0:1
Первый тайм: 0:1
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