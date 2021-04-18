Гол Йевтича принес «Рубину» победу над «Уралом» в матче чемпионата России по футболу

Гол на 45-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Дарко Йевтич. Грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 32-й минуте. На 82-й минуте полузащитник «Рубина» Денис Макаров получил вторую желтую карточку за нарушение правил в своей штрафной, но нападающий «Урала» Андрей Панюков не реализовал пенальти.

Rutube.ru

Подопечные Леонида Слуцкого одержали третью победу со счетом 1:0 подряд. В матче прошлого тура против «Ростова» автором забитого мяча также стал Йевтич.

«Рубин» с 46 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 30 очками после 26 игр располагается на 12-й позиции.