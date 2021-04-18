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14:26 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» не сможет увеличить квоту для зрителей на матч против ЦСКА

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» не сможет увеличить квоту для зрителей на домашний матч 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, так как в Роспотребнадзоре сообщили о необходимости сохранения ограничительных мер. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

8 апреля «Спартак» на официальном сайте сообщил, что все билеты на игру проданы.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 27, 25.04.2021, 16:30

Спартак-ЦСКА-

Клуб обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении квоты.

«Мы получили ответ от РПН [Роспотребнадзора], в котором нам сообщили о необходимости сохранения ограничительных мер. Матч смогут посетить не более 50% зрителей от вместимости арены», — сказал Фетисов.

Встреча состоится 25 апреля на «Открытие-Арене» и начнется в 16:30 мск. «Спартак» с 47 очками после 25 игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 46 очками располагается на пятой строчке.

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