«Спартак» не сможет увеличить квоту для зрителей на матч против ЦСКА
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» не сможет увеличить квоту для зрителей на домашний матч 27-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» не сможет увеличить квоту для зрителей на домашний матч 27-го тура Тинькофф — Российской
8 апреля «Спартак» на официальном сайте сообщил, что все билеты на игру проданы.
Клуб обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении квоты.
«Мы получили ответ от РПН [Роспотребнадзора], в котором нам сообщили о необходимости сохранения ограничительных мер. Матч смогут посетить не более 50% зрителей от вместимости арены», — сказал Фетисов.
Встреча состоится 25 апреля на «Открытие-Арене» и начнется в 16:30 мск. «Спартак» с 47 очками после 25 игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 46 очками располагается на пятой строчке.