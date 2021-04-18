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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижайшее качество»: Слуцкий разнес судейство в матче «Рубина» и «Урала»

КАЗАНЬ, 18 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Работа арбитра Артема Любимова в матче 26-го тура премьер-лиги между казанским «Рубином» и «Уралом» из Екатеринбурга была очень слабой, он не готов к судейству на таком уровне, заявил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» победил в Екатеринбурге со счетом 1:0. По ходу игры в ворота казанцев был назначен пенальти, а их полузащитник Денис Макаров был удален за две желтые карточки.

«Качество судейства сегодня было нижайшим. Дело даже не в пенальти и удалении нашего игрока. Моменты трактовались по-разному. Пропускались нарушения правил. На мой взгляд, этот судья (Артем Любимов) не готов судить матчи премьер-лиги», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

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