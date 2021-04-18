«Нижайшее качество»: Слуцкий разнес судейство в матче «Рубина» и «Урала»
КАЗАНЬ, 18 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Работа арбитра Артема Любимова в матче 26-го тура
КАЗАНЬ, 18 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Работа арбитра Артема Любимова в матче 26-го тура
«Рубин» победил в Екатеринбурге со счетом 1:0. По ходу игры в ворота казанцев был назначен пенальти, а их полузащитник Денис Макаров был удален за две желтые карточки.
«Качество судейства сегодня было нижайшим. Дело даже не в пенальти и удалении нашего игрока. Моменты трактовались