«Нижайшее качество»: Слуцкий разнес судейство в матче «Рубина» и «Урала»

«Рубин» победил в Екатеринбурге со счетом 1:0. По ходу игры в ворота казанцев был назначен пенальти, а их полузащитник Денис Макаров был удален за две желтые карточки.

«Качество судейства сегодня было нижайшим. Дело даже не в пенальти и удалении нашего игрока. Моменты трактовались по-разному. Пропускались нарушения правил. На мой взгляд, этот судья (Артем Любимов) не готов судить матчи премьер-лиги», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.