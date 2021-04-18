Переболевший ангиной Федотов попал в заявку на матч с ЦСКА
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вошел в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вошел в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.
Встреча состоится в воскресенье в Сочи и начнется в 16:30 мск.
Федотов ранее говорил РИА Новости, что заболел ангиной. Тренер пропустил матчи чемпионата России против казанского «Рубина» (поражение со счетом 0:1) и петербургского «Зенита» (поражение со счетом 1:2), а также встречу четвертьфинала Кубка России против московского «Локомотива» (поражение со счетом 1:3).
В последний раз Федотов руководил командой со скамейки запасных 19 марта, когда «Сочи» на своем поле разгромил «Тамбов» со счетом 5:0.