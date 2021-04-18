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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Переболевший ангиной Федотов попал в заявку на матч с ЦСКА

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вошел в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится в воскресенье в Сочи и начнется в 16:30 мск.

Федотов ранее говорил РИА Новости, что заболел ангиной. Тренер пропустил матчи чемпионата России против казанского «Рубина» (поражение со счетом 0:1) и петербургского «Зенита» (поражение со счетом 1:2), а также встречу четвертьфинала Кубка России против московского «Локомотива» (поражение со счетом 1:3).

В последний раз Федотов руководил командой со скамейки запасных 19 марта, когда «Сочи» на своем поле разгромил «Тамбов» со счетом 5:0.

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