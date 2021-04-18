«Арсенал» разгромил «Тамбов» в матче 26-го тура РПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Туле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Роберт Бауэр с пенальти (11-я минута), Евгений Луценко (25), Сергей Ткачев (64) и Даниил Хлусевич (66).

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Матчи 26-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о заслуженном враче России, главном враче «Динамо» Александре Ярдошвили, ушедшем из жизни в возрасте 66 лет во вторник.