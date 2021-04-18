«Арсенал» разгромил «Тамбов» в матче 26-го тура РПЛ
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» разгромили дома «Тамбов» в матче 26-го тура Российской
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» разгромили дома «Тамбов» в матче 26-го тура Российской
Встреча, прошедшая в воскресенье в Туле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Роберт Бауэр с пенальти (11-я минута), Евгений Луценко (25), Сергей Ткачев (64) и Даниил Хлусевич (66).
Матчи 26-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о заслуженном враче России, главном враче «Динамо» Александре Ярдошвили, ушедшем из жизни в возрасте 66 лет во вторник.
«Арсенал» набрал 23 очка и идет на 13-м месте в таблице РПЛ, оторвавшись на шесть баллов от 15-й строчки. «Тамбов» проиграл седьмой матч из семи проведенных в весенней части сезона РПЛ и остается на последнем, 16-м месте (13 очков). Тамбовская команда потеряла математические шансы подняться выше 13-го места в таблице.