Марио Фернандес пропустит матч с «Сочи» из-за травмы

Встреча «Сочи» — ЦСКА пройдет в воскресенье в Сочи и начнется в 16:30 мск. Согласно заявке ЦСКА на сайте РПЛ, Фернандес находится в запасе, но, по словам Олича, защитник получил травму в субботу на тренировке и не готов играть.

«Марио вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Не знаем, сколько дней он пропустит, но сегодня сыграть не готов», — приводятся слова Олича в Twitter ЦСКА со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».