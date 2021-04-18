Марио Фернандес пропустит матч с «Сочи» из-за травмы
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболист ЦСКА Марио Фернандес пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Сочи»
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболист ЦСКА Марио Фернандес пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Сочи»
Встреча «Сочи» — ЦСКА пройдет в воскресенье в Сочи и начнется в 16:30 мск. Согласно заявке ЦСКА на сайте РПЛ, Фернандес находится в запасе, но, по словам Олича, защитник получил травму в субботу на тренировке и не готов играть.
«Марио вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Не знаем, сколько дней он пропустит, но сегодня сыграть не готов», — приводятся слова Олича в Twitter ЦСКА со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».
После матча с «Сочи» ЦСКА предстоит провести два московских дерби подряд. 21 апреля армейцы сыграют с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России, а 25 апреля встретятся в рамках 27-го тура РПЛ со «Спартаком».