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16:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Николич готов покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства клуба

Сербский тренер Марко Николич готов покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства клуба.

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Он настаивает на продлении контрактов с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым.

Команда
Локомотив

Также специалист настоятельно просил продлить контракт с капитаном команды Ведраном Чорлукой. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Николич не согласен с политикой клуба и твёрдо просил продлить все контракты», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Николич покинет команду, если политика нового руководства клуба не будет изменена. Об этом он уже сообщил руководству «Локомотива».

«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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