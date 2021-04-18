Николич готов покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства клуба

Также специалист настоятельно просил продлить контракт с капитаном команды Ведраном Чорлукой. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



«Николич не согласен с политикой клуба и твёрдо просил продлить все контракты», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Николич покинет команду, если политика нового руководства клуба не будет изменена. Об этом он уже сообщил руководству «Локомотива».



«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.