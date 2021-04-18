Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Сельта
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Рома
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
Монако
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эйбар
50
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Реал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вердер
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Ницца
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Метц
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Специя
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Беневенто
53
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Эльче
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
14:00
ПСЖ
Сент-Этьен
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Тамбов
40
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Дженоа
21
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Рубин
01
Все события
Фоторепортажи
8МЮ победил «Гранаду» в матче ¼ финала ЛЕ
40Загитова повредила колено, имя Медведевой сияло, Алиев примерил волчью шкуру. Эффектные фото шоу Тутберидзе
18:21 (мск), источник: Матч ТВ

Промес, Ларссон и Понсе — в атаке «Спартака» на матч против «Уфы» в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско огласил стартовый состав команды на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

Наверх
Источник: Матч ТВ

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Жиго, Мозес, Ларссон, Понсе, Промес, Кутепов, Крал, Маслов, Зобнин, Умяров.

Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.

Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет в воскресенье в Москве.

 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
«Спартак» намерен продать четверых игроков летом
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи. Мазепин — последний
Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Ювентусом»
Рублев уступил Циципасу титул и первенство в чемпионской гонке
Первый матч женщины-судьи в ФНЛ. Пустовойтову уже ждут в РПЛ
«Хетафе» — «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Наполи» — «Интер» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь