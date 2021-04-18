Промес, Ларссон и Понсе — в атаке «Спартака» на матч против «Уфы» в РПЛ
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско огласил стартовый состав команды на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско огласил стартовый состав команды на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Жиго, Мозес, Ларссон, Понсе, Промес, Кутепов, Крал, Маслов, Зобнин, Умяров.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.
Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет в воскресенье в Москве.