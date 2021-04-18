Олич потерпел первое поражение. От разгрома в Сочи ЦСКА спас Акинфеев

У ЦСКА до этого матча было три победы подряд под руководством нового тренера Ивицы Олича, у «Сочи» — три поражения кряду. Но что значит эта статистика, если у армейцев в соперниках значились «Тамбов», «Арсенал» и «Ротор», а у южан — «Рубин», «Локомотив» и «Зенит»?

Впервые при хорватском специалисте красно-синие столкнулись с серьезным противником, и сразу возникли проблемы. Только дикое везение и шикарная игра Акинфеева уберегли ЦСКА от крупного счета уже к перерыву. Заика после прострела Терехова не попал в пустые ворота из такого положения, в котором забили бы 95 процентов читателей «СЭ», включая женщин, стариков и детей. А легендарный голкипер в ближнем бою не дал забить Заболотному и дважды Бурмистрову.

У противоположных ворот по-настоящему полыхнуло однажды, когда Рондон не попал по мячу после прострела Эджуке. Впрочем, по сравнению с заикинским это и не момент вовсе.

«Сочи» выглядел более дисциплинированным и организованным, пасовал точнее и острее. Армейцы же словно начали уже уходить от стиля Виктора Гончаренко, но еще не поняли, что же им хочет привить Олич.

Игра переходила к штрафной хозяев в двух случаях. Первый маневр: Эджуке подхватывает мяч и несется вперед со всех ног. В концовке, правда, упирается в защитников. Второй сценарий — «отдай мяч Влашичу, тот придумает». Но в этот день и у хорвата не пошло.

Палочка-выручалочка армейцев Мариу Фернандес пропускал встречу из-за травмы, без него красно-синим тяжеловато брать соперников на голом классе, а отлаженных командных взаимодействий, как у тех же сочинцев, пока не просматривается.

За гостями остались только последние десять минут. Как и в предыдущем туре против «Зенита», у «Сочи» не хватило сил на концовку. Армейцы отыграли один мяч благодаря мощному удару со штрафного Дивеева, но поезд уже ушел. К тому моменту по ударам в створ «Сочи» шел впереди со счетом 12−1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IuAlgQrGvLI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.