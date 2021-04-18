Олич потерпел первое поражение. От разгрома в Сочи ЦСКА спас Акинфеев
Южане обыграли
Южане обыграли
У ЦСКА до этого матча было три победы подряд под руководством нового тренера Ивицы Олича, у «Сочи» — три поражения кряду. Но что значит эта статистика, если у армейцев в соперниках значились «Тамбов», «Арсенал» и «Ротор», а у южан — «Рубин», «Локомотив» и «Зенит»?
Впервые при хорватском специалисте
У противоположных ворот
«Сочи» выглядел более дисциплинированным и организованным, пасовал точнее и острее. Армейцы же словно начали уже уходить от стиля Виктора Гончаренко, но еще не поняли, что же им хочет привить Олич.
Игра переходила к штрафной хозяев в двух случаях. Первый маневр: Эджуке подхватывает мяч и несется вперед со всех ног. В концовке, правда, упирается в защитников. Второй сценарий — «отдай мяч Влашичу, тот придумает». Но в этот день и у хорвата не пошло.
За гостями остались только последние десять минут. Как и в предыдущем туре против «Зенита», у «Сочи» не хватило сил на концовку. Армейцы отыграли один мяч благодаря мощному удару со штрафного Дивеева, но поезд уже ушел. К тому моменту по ударам в створ «Сочи» шел впереди со счетом 12−1.
«Рубин» и «Динамо» догнали в таблице ЦСКА, а в следующем туре