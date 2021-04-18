Дочери Черенкова сделали предложение руки и сердца на матче «Спартака»: видео

«Мы с тобой знакомы 647 дней. Каждый из этих дней я был счастлив, потому что я мог тебя видеть, слышать, обнимать, целовать. Потому что ты была рядом. Я не хочу, чтобы это когда-либо закончилось. Я люблю тебя! Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил Виктор у Анастасии.