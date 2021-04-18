Дочери Черенкова сделали предложение руки и сердца на матче «Спартака»: видео
Анастасия Черенкова, дочь легендарного футболиста Спартака Федора Черенкова, получила предложение руки и сердца на матче 26-го тура РПЛ Спартак — Уфа.
Анастасия Черенкова, дочь легендарного футболиста Спартака Федора Черенкова, получила предложение руки и сердца на матче 26-го тура РПЛ Спартак — Уфа.
«Любовь и “Матч Премьер”. Продюсер нашего канала Виктор Лыс сегодня перед матчем “Спартак” — “Уфа” делает предложение своей любимой, дочери легендарного Федора Черенкова», — написала генеральный продюсер субхолдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем
«Мы с тобой знакомы 647 дней. Каждый из этих дней я был счастлив, потому что я мог тебя видеть, слышать, обнимать, целовать. Потому что ты была рядом. Я не хочу, чтобы это
«Да!» — ответила дочь Черенкова.