Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Уфа
03
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Рома
31
Футбол. Зарубежный
18:05
Бордо
Монако
03
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эйбар
50
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вердер
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Ницца
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Метц
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Специя
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Беневенто
53
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Эльче
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
14:00
ПСЖ
Сент-Этьен
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Тамбов
40
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Дженоа
21
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Рубин
01
Все события
Фоторепортажи
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
7«Авангард» вернулся к армейцам
20:28 (мск), источник: Sport24

Дочери Черенкова сделали предложение руки и сердца на матче «Спартака»: видео

Анастасия Черенкова, дочь легендарного футболиста Спартака Федора Черенкова, получила предложение руки и сердца на матче 26-го тура РПЛ Спартак — Уфа.

Наверх

«Любовь и “Матч Премьер”. Продюсер нашего канала Виктор Лыс сегодня перед матчем “Спартак” — “Уфа” делает предложение своей любимой, дочери легендарного Федора Черенкова», — написала генеральный продюсер субхолдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем телеграм-канале, выложив соответствующее видео.

«Мы с тобой знакомы 647 дней. Каждый из этих дней я был счастлив, потому что я мог тебя видеть, слышать, обнимать, целовать. Потому что ты была рядом. Я не хочу, чтобы это когда-либо закончилось. Я люблю тебя! Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил Виктор у Анастасии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Да!» — ответила дочь Черенкова.

 «Меня сбила машина и разорвало на кусочки». Русская красавица, которую бросил экс-футболист «Спартака» Луис Адриано
«Русская красавица!» У нашей фигуристки расстегнулось платье в произвольном танце на командном чемпионате мира
Олич потерпел первое поражение. От разгрома ЦСКА спас Акинфеев
В финале КХЛ скучно не будет! «Авангард» на кураже вынес ЦСКА
Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Ювентусом»
Рублев уступил Циципасу титул и первенство в чемпионской гонке
Первый матч женщины-судьи в ФНЛ. Пустовойтову уже ждут в РПЛ
«Хетафе» — «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Наполи» — «Интер» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь