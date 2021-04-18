«Спартак» крупно проиграл «Уфе» в день 99-летия клуба

Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Владислав Камилов — сначала на 45-й, а затем на 87-й минуте (не реализовав пенальти, но отличившись при добивании), а также Филип Мрзляк (48). На 80-й минуте с поля был удален защитник «Спартака» Самуэль Жиго.