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21:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» крупно проиграл «Уфе» в день 99-летия клуба

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» уступили на своем поле с крупным счетом «Уфе» в матче 26-го тура чемпионата России, потерпев поражение в день 99-летия клуба.

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Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Владислав Камилов — сначала на 45-й, а затем на 87-й минуте (не реализовав пенальти, но отличившись при добивании), а также Филип Мрзляк (48). На 80-й минуте с поля был удален защитник «Спартака» Самуэль Жиго.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матчи 26-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о заслуженном враче России, главном враче «Динамо» Александре Ярдошвили, ушедшем из жизни в возрасте 66 лет во вторник.

«Спартак» (47 очков) проиграл второй матч кряду и остается на третьем месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Уфа» выиграла второй матч подряд и вышла из «зоны вылета», поднявшись на 14-е место (20 очков).

Спартак
0:3
Первый тайм: 0:1
Уфа
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