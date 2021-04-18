«Спартак» крупно проиграл «Уфе» в день 99-летия клуба
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» уступили на своем поле с крупным счетом «Уфе» в матче 26-го тура чемпионата России, потерпев поражение в день 99-летия клуба.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» уступили на своем поле с крупным счетом «Уфе» в матче 26-го тура чемпионата России, потерпев поражение в день 99-летия клуба.
Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Владислав Камилов — сначала на 45-й, а затем на 87-й минуте (не реализовав пенальти, но отличившись при добивании), а также Филип Мрзляк (48). На 80-й минуте с поля был удален защитник «Спартака» Самуэль Жиго.
Матчи 26-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о заслуженном враче России, главном враче «Динамо» Александре Ярдошвили, ушедшем из жизни в возрасте 66 лет во вторник.
«Спартак» (47 очков) проиграл второй матч кряду и остается на третьем месте в таблице Российской