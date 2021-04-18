Газизов вернулся и забрал перчатку. «Спартак» выбыл из борьбы за золото после 0:3 от «Уфы»

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Сегодня у «Спартака» день рождения — клубу исполнилось 99 лет. Леонида Федуна перед матчем с «Уфой» спросили о чемпионстве к столетию. «Будем работать», — коротко ответил владелец красно-белых.

Что ж, после 0:3 от уфимцев Федуну есть о чём подумать. Надежд на золото в этом сезоне точно не осталось. Теперь спартаковцы отстают на восемь очков от «Зенита» и на два от «Локомотива».

Доменико Тедеско пришлось поломать голову над составом, так как из-за дисквалификаций матч с «Уфой» пропускали сразу три игрока — Георгий Джикия, Айртон и Александр Соболев. Легко прогнозировалось, что капитана заменит в обороне Илья Кутепов, а центрфорварда — Эсекьель Понсе. Больше вариантов у немецкого тренера было для перестановок в полузащите: в итоге Наиль Умяров вышел в центре поля, Роман Зобнин передвинулся направо, а место Айртона слева занял Виктор Мозес.

Мы привыкли к тому, что в этом году спартаковцы со всеми соперниками говорят на повышенных тонах, однако сегодня красно-белые относительно спокойно начали игру. «Уфа», показалось, действовала даже наглее на первых минутах. Может, всё дело в том, что хозяевам по схеме было не очень удобно прессинговать гостей? Двое нападающих оставались против трёх центральных защитников команды Алексея Стукалова.

Но по истечении четверти часа игры уфимцы словно вспомнили, что они аутсайдеры РПЛ и сели в глубокую оборону. Две линии по пять игроков защищали свою треть поля. Красно-белые в этот отрезок матча делали акцент на правый фланг, куда смещались Крал, вытаскивавший за собой одного из центрхавов «Уфы», и по ситуации Джордан Ларссон или (и) Квинси Промес. Впрочем, гости оказались готовы к этому. Команда Доменико Тедеско мало что создала (удары к перерыву — 4:4, в створ — 1:1), без Соболева не хватало крупного адресата в штрафной. Скорости тоже вполне устраивали «Уфу».

А вот концовка первого тайма осталась за «Уфой». По-настоящему разбудил атаку команды Стукалова звон штанги ворот Александра Максименко после удара Филипа Мрзляка. На 45-й минуте тот же Мрзляк стал автором голевой передачи на Владислава Камилова. Спартаковцы допустили коллективную ошибку в обороне: Самуэль Жиго оставил зону, выдвинувшись на подстраховку, а центрхавы красно-белых (прежде всего находившийся ближе всех к автору гола Умяров) не успели за коллегой по амплуа из «Уфы».

Начало второго тайма — ещё один удар по «Спартаку». «Уфа» забила второй гол после аута. Ещё одна коллективная ошибка красно-белых в обороне: четыре игрока зачем-то бросились накрывать одного (что делал Алекс Крал?), двое закрывали соперника, шедшего на ближнюю штангу (есть вопросы к решению Кутепова), и в результате Мрзляк поражал ворота Максименко совершенно свободно. Мог подумать, как исполнить.

Хозяева были явно не готовы к такому сценарию. Холодный душ для неподготовленного организма может и воспалением лёгких закончиться. А кто «лёгкие» сегодняшнего «Спартака»? Конечно, же Квинси Промес! Когда голландец на кураже, команда дышит полной грудью в атаке. До середины второго тайма Промес чувствовал себя плохо на футбольном поле. А вот «Уфа», которую блестяще подготовил к этому матчу тренер-новичок РПЛ Стукалов, раз за разом находила дыры в обороне команды Тедеско на контрвыпадах и прощала соперника под свист трибун. Красно-белым повезло, что счёт не стал крупным при равных составах.

Потом Промес всё-таки вспомнил о своём статусе лидера, создал пару моментов за счёт индивидуальных действий. «Уфу» выручил красивыми сейвами экс-спартаковец Александр Беленов. Забей Квинси, хозяева получили бы шанс на спасение, однако вместо голов заработали удаление. Вторая карточка Жиго за удар уфимца рукой — справедливое решение судьи Виталия Мешкова.

Пенальти в ворота «Спартака» на 86-й минуте тоже был назначен по делу. Кутепов блокировал полёт мяча поднятой рукой. Максименко — молодец, здорово парировал удар Камилова, но полузащитник «Уфы» всё же оформил дубль на добивании благодаря удачному отскоку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7--NfPBiOM8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возвращение Шамиля Газизова на стадион «Спартака» оказалось счастливым для него. Бывший гендиректор московского клуба, можно сказать, забрал перчатку, брошенную им «Зениту» в начале сезона. «Уфа» ушла из зоны вылета.