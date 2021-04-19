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12:06 (мск), источник: ТАСС

Российская премьер-лига выступила против создания Суперлиги

ТАСС, 19 апреля. Российская премьер-лига (РПЛ) не поддерживает создание футбольной Суперлиги, поскольку это противоречит базовым ценностям футбола. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

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В воскресенье 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместными заявлениями по проекту Суперлиги, — сказал Прядкин. — Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное общество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон».

Прядкин отметил, что РПЛ выступает «за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему».

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Формат турнира

В число клубов-основателей Суперлиги вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Планируется, что в турнире будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах, сезон будет начинаться в августе.

Будут созданы две группы по 10 команд, которые проведут друг с другом матчи дома и в гостях. По три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды проведут стыковые матчи, чтобы определить еще двух четвертьфиналистов. Четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух матчей, финал — из одной игры на нейтральном поле в конце мая.

Клубы-основатели получат около €3,5 млрд для поддержки их планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В Суперлиге ожидают, что солидарные выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков и составят более €10 млрд.

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