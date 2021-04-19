Российская премьер-лига выступила против создания Суперлиги
ТАСС, 19 апреля. Российская
ТАСС, 19 апреля. Российская
В воскресенье 12
«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместными заявлениями по проекту Суперлиги, — сказал Прядкин. — Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное общество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон».
Прядкин отметил, что РПЛ выступает «за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему».
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Будут созданы две группы по 10 команд, которые проведут друг с другом матчи дома и в гостях. По три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды проведут стыковые матчи, чтобы определить еще двух четвертьфиналистов. Четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух матчей, финал — из одной игры на нейтральном поле в конце мая.