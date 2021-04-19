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13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» отказался от участия в Суперлиге Европы

«Зенит» проигнорировал интерес со стороны учредителей Суперлиги Европы. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

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По информации Конова, в Суперлиге были готовы предложить «Зениту» присоединиться к закрытому турниру среди топ-клубов Европы.

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Зенит

Интерес представлял главным образом спонсор российской команды. Однако «Зенит» отказался от участия в проекте: ответных действий со стороны сине-бело-голубых в Суперлиге не дождались.

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о готовности применить санкции в отношении участников Суперлиги. Также с осуждением проекта выступили и европейские лиги. Российская премьер-лига (РПЛ) в лице Сергея Прядкина выразила солидарность с позицией УЕФА.

О создании Суперлиги Европы было объявлено ранее 19 апреля. Впервые сообщение появилось на сайте мадридского «Реала». На данный момент среди участников проекта 12 топ-клубов Старого Света: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

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