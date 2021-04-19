«Зенит» отказался от участия в Суперлиге Европы

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По информации Конова, в Суперлиге были готовы предложить «Зениту» присоединиться к закрытому турниру среди топ-клубов Европы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c6f46ffdbde3c63e1df" data-vnd="9c6f46ffdbde3c63e1df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c6f46ffdbde3c63e1df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Зенит

Интерес представлял главным образом спонсор российской команды. Однако «Зенит» отказался от участия в проекте: ответных действий со стороны сине-бело-голубых в Суперлиге не дождались.

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о готовности применить санкции в отношении участников Суперлиги. Также с осуждением проекта выступили и европейские лиги. Российская премьер-лига (РПЛ) в лице Сергея Прядкина выразила солидарность с позицией УЕФА.