«Зенит» отказался от участия в Суперлиге Европы
«Зенит» проигнорировал интерес со стороны учредителей Суперлиги Европы. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своем
«Зенит» проигнорировал интерес со стороны учредителей Суперлиги Европы. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своем
По информации Конова, в Суперлиге были готовы предложить «Зениту» присоединиться к закрытому турниру среди
Интерес представлял главным образом спонсор российской команды. Однако «Зенит» отказался от участия в проекте: ответных действий со стороны
Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о готовности применить санкции в отношении участников Суперлиги. Также с осуждением проекта выступили и европейские лиги. Российская
О создании Суперлиги Европы было объявлено ранее 19 апреля. Впервые сообщение появилось на сайте мадридского «Реала». На данный момент среди участников проекта 12