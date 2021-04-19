«Хочу пообщаться с руководителем по-мужски». Судья Вилков отреагировал на своё отстранение
Арбитр Михаил Вилков прокомментировал новость о своём отстранении от работы на матчах Российской
Арбитр Михаил Вилков прокомментировал новость о своём отстранении от работы на матчах Российской
Ранее об этом объявил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.
«О своём отстранении я узнал из Интернета. После этого позвонил в приёмную Ашота Хачатурянца и записался к нему на приём. Дата и время нашей встречи пока неизвестна. Официально о своём отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и
Последним матчем Вилкова в Российской