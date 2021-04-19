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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Левникова отстранили от работы минимум на два матча РПЛ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Судья Кирилл Левников отстранен как минимум на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за нарушение регламента, по которому он не внес в протокол появление в судейской начальника команды московского «Локомотива» Станислава Сухины, заявил РИА Новости председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» 11 апреля на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:0. На следующий день «Спартак» опубликовал на клубном сайте видеосюжет о матче, в котором было показано появление начальника команды «Локомотив» экс-арбитра Станислава Сухины в судейской комнате. По вердикту контрольно-дисциплинарного комитета РФС, «красно-зеленые» проведут один домашний матч на нейтральном поле.

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«Пока Левников в РПЛ не будет судить пару игр, дальше посмотрим. Говорил с ним, он осознает свою ошибку. У него есть понимание, что он сделал неправильно. Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, чтобы никто ни до, ни во время, ни после матча не заходил в судейскую. Сухина заходил четыре раза. Это игнорирование правил, это за гранью добра и зла в моем понимании. И когда мне говорят, что он заходил забрать протокол… Он что, единственный из команды, кто должен был зайти? Это бывший судья, а ныне начальник команды. Поймите, это выглядит ужасно. Да, нет других доказательств, но это стало поводом для разговоров», — сказал Ашот Хачатурянц РИА Новости.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 25, 11.04.2021, 19:00

Локомотив2Спартак0

После матча «Локомотив» — «Спартак» «красно-белые» подали заявление в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) с просьбой разъяснить действия арбитра в трех эпизодах игры, в которых, по мнению «Спартака», команда могла претендовать на назначение пенальти. Под сомнение были поставлены решения по стыку в штрафной «Локомотива» между защитником железнодорожников Александром Сильяновым и полузащитником «красно-белых» Куинси Промесом, а также два эпизода с попаданием мяча в руку футболистам хозяев в штрафной площади. Позднее ЭСК РФС поддержала решение арбитра.

«Мы пытаемся объяснить, что правила нужны, чтобы их соблюдали. Левникову я об этом говорил. Мы поддержали их решения в матче “Локомотив” — “Спартак”, поставили высокую оценку, но доложить о появлении постороннего лица в судейской он был обязан. Человек 4 раза заходил туда. И после этого появляется повод думать, что там что-то было не так. При этом матч был сложнейшим, и эксперты ЭСК подтвердили все его решения, единогласно поддержали. И это вопрос не недоверия, а дисциплины, к которой наши судьи еще не приучены. Это меня беспокоит», — добавил глава судейского комитета РФС.

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