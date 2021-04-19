Левникова отстранили от работы минимум на два матча РПЛ
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Судья Кирилл Левников отстранен как минимум на два матча Российской
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Судья Кирилл Левников отстранен как минимум на два матча Российской
«Локомотив» 11 апреля на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:0. На следующий день «Спартак» опубликовал на клубном сайте видеосюжет о матче, в котором было показано появление начальника команды «Локомотив»
«Пока Левников в РПЛ не будет судить пару игр, дальше посмотрим. Говорил с ним, он осознает свою ошибку. У него есть понимание, что он сделал неправильно. Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, чтобы никто ни до, ни во время, ни после матча не заходил в судейскую. Сухина заходил четыре раза. Это игнорирование правил, это за гранью добра и зла в моем понимании. И когда мне говорят, что он заходил забрать протокол… Он что, единственный из команды, кто должен был зайти? Это бывший судья, а ныне начальник команды. Поймите, это выглядит ужасно. Да, нет других доказательств, но это стало поводом для разговоров», — сказал Ашот Хачатурянц РИА Новости.
После матча «Локомотив» — «Спартак» «красно-белые» подали заявление в
«Мы пытаемся объяснить, что правила нужны, чтобы их соблюдали. Левникову я об этом говорил. Мы поддержали их решения в матче “Локомотив” — “Спартак”, поставили высокую оценку, но доложить о появлении постороннего лица в судейской он был обязан. Человек 4 раза заходил туда. И после этого появляется повод думать, что там