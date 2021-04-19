Левникова отстранили от работы минимум на два матча РПЛ

«Локомотив» 11 апреля на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:0. На следующий день «Спартак» опубликовал на клубном сайте видеосюжет о матче, в котором было показано появление начальника команды «Локомотив» экс-арбитра Станислава Сухины в судейской комнате. По вердикту контрольно-дисциплинарного комитета РФС, «красно-зеленые» проведут один домашний матч на нейтральном поле.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c6f46ffdbde3c63e1df" data-vnd="9c6f46ffdbde3c63e1df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c6f46ffdbde3c63e1df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Пока Левников в РПЛ не будет судить пару игр, дальше посмотрим. Говорил с ним, он осознает свою ошибку. У него есть понимание, что он сделал неправильно. Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, чтобы никто ни до, ни во время, ни после матча не заходил в судейскую. Сухина заходил четыре раза. Это игнорирование правил, это за гранью добра и зла в моем понимании. И когда мне говорят, что он заходил забрать протокол… Он что, единственный из команды, кто должен был зайти? Это бывший судья, а ныне начальник команды. Поймите, это выглядит ужасно. Да, нет других доказательств, но это стало поводом для разговоров», — сказал Ашот Хачатурянц РИА Новости.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 25, 11.04.2021, 19:00 Локомотив 2 Спартак 0

После матча «Локомотив» — «Спартак» «красно-белые» подали заявление в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) с просьбой разъяснить действия арбитра в трех эпизодах игры, в которых, по мнению «Спартака», команда могла претендовать на назначение пенальти. Под сомнение были поставлены решения по стыку в штрафной «Локомотива» между защитником железнодорожников Александром Сильяновым и полузащитником «красно-белых» Куинси Промесом, а также два эпизода с попаданием мяча в руку футболистам хозяев в штрафной площади. Позднее ЭСК РФС поддержала решение арбитра.