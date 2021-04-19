Хачатурянц не исключил, что КДК повторно рассмотрит «дело Сухины»

«Локомотив» 11 апреля в матче 25-го тура чемпионата России на своем поле победил московский «Спартак» со счетом 2:0. На следующий день «Спартак» опубликовал на клубном сайте видеосюжет о матче, в котором было показано появление начальника команды «Локомотив» экс-арбитра Станислава Сухины в судейской комнате. По вердикту контрольно-дисциплинарного комитета РФС, «красно-зеленые» проведут один домашний матч на нейтральном поле. Назначенное наказание «Локомотив» должен понести в домашнем матче со столичным «Динамо», который намечен на 8 мая. «Локомотив» позднее сообщил, что намерен обжаловать решение КДК. Сам Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей.