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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачатурянц не исключил, что КДК повторно рассмотрит «дело Сухины»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), скорее всего, повторно рассмотрит дело начальника команды московского «Локомотива» Станислава Сухины, заявил РИА Новости председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» 11 апреля в матче 25-го тура чемпионата России на своем поле победил московский «Спартак» со счетом 2:0. На следующий день «Спартак» опубликовал на клубном сайте видеосюжет о матче, в котором было показано появление начальника команды «Локомотив» экс-арбитра Станислава Сухины в судейской комнате. По вердикту контрольно-дисциплинарного комитета РФС, «красно-зеленые» проведут один домашний матч на нейтральном поле. Назначенное наказание «Локомотив» должен понести в домашнем матче со столичным «Динамо», который намечен на 8 мая. «Локомотив» позднее сообщил, что намерен обжаловать решение КДК. Сам Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей.

«Наверное, на КДК повторно будет рассмотрено это дело», — сказал Хачатурянц РИА Новости.

Ранее Хачатурянц сообщил РИА Новости, что арбитр матча «Локомотив» — «Спартак» Кирилл Левников отстранен как минимум на два матча РПЛ за нарушение регламента, по которому он не внес в протокол появление в судейской Сухины.

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