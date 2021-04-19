Хачатурянц не исключил, что КДК повторно рассмотрит «дело Сухины»
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Сергей Астахов.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Сергей Астахов.
«Локомотив» 11 апреля в матче 25-го тура чемпионата России на своем поле победил московский «Спартак» со счетом 2:0. На следующий день «Спартак» опубликовал на клубном сайте видеосюжет о матче, в котором было показано появление начальника команды «Локомотив»
«Наверное, на КДК повторно будет рассмотрено это дело», — сказал Хачатурянц РИА Новости.
Ранее Хачатурянц сообщил РИА Новости, что арбитр матча «Локомотив» — «Спартак» Кирилл Левников отстранен как минимум на два матча РПЛ за нарушение регламента, по которому он не внес в протокол появление в судейской Сухины.