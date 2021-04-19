«Тамбов» выразил готовность выступить в Суперлиге

«Уважаемый Флорентино Перес. Шансы «Тамбова» продолжить выступления в Российской премьер-лиге невысоки (особенно, после вчерашнего перформанса «Уфы» в матче со «Спартаком»). Поэтому мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге. С уважением, ФК «Тамбов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.
В понедельник 12 европейских клубов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. В нем планируется участие 20 команд, которые будут разделены на две группы. Старт Суперлиги запланирован на август.
«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков.