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19:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» выразил готовность выступить в Суперлиге

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский футбольный клуб «Тамбов» с юмором отреагировал на идею создания Суперлиги и попросил главу организации Флорентина Переса включить клуб в список участников турнира.

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Источник: РИА "Новости"
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«Уважаемый Флорентино Перес. Шансы «Тамбова» продолжить выступления в Российской премьер-лиге невысоки (особенно, после вчерашнего перформанса «Уфы» в матче со «Спартаком»). Поэтому мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге. С уважением, ФК «Тамбов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.

В понедельник 12 европейских клубов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. В нем планируется участие 20 команд, которые будут разделены на две группы. Старт Суперлиги запланирован на август.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков.

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