«Тамбов» выразил готовность выступить в Суперлиге

«Уважаемый Флорентино Перес. Шансы «Тамбова» продолжить выступления в Российской премьер-лиге невысоки (особенно, после вчерашнего перформанса «Уфы» в матче со «Спартаком»). Поэтому мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге. С уважением, ФК «Тамбов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.