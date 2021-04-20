«Ростов» выступил в поддержку руководства судейского комитета РФС

«Футбольный клуб “Ростов” выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу [Хачатурянцу] в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жесткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов, — говорится в сообщении на сайте команды. — Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий, их нельзя исправить за один день, прогресс в решении этих проблем мы видим, поэтому и доверяем».