Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Арминия
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Брайтон & Хоув
Все события
Фоторепортажи
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
12Высокогорный карнавал BoogelWoogel
12:22 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» выступил в поддержку руководства судейского комитета РФС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Клуб Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» выступил в поддержку главы судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца. Об этом сообщает пресс-служба команды из Ростова-на-Дону.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник Хачатурянц сообщил ТАСС, что судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы арбитром в российском футболе.

«Футбольный клуб “Ростов” выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу [Хачатурянцу] в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жесткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов, — говорится в сообщении на сайте команды. — Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий, их нельзя исправить за один день, прогресс в решении этих проблем мы видим, поэтому и доверяем».

Вилкову 41 год, он обслуживал матчи чемпионата России в качестве главного арбитра с 2010 года. В ноябре 2019 года Вилков был отстранен от судейства за ошибки в матчах 15-го и 16-го туров чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:1) и «Оренбург» — «Уфа» (0:0) соответственно.

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Капризов сокрушил рекорд американского клуба
«Без Суперлиги футбол умрет». Босс «Реала» жестко ответил УЕФА
95-килограммовый россиянин из НХЛ уложил соперника на лед: видео
Черчесов получил награду от Государственной думы РФ
В ФИФА категорически не одобряют создание Суперлиги
Бобровский в пятый раз обыграл «Коламбус»
«Каролина» уступила «Тампе». Свечников забил в 3-й игре подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь