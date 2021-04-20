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14:26 (мск), источник: ТАСС

Хачатурянц планирует провести встречу с отстраненным судьей Вилковым после 26 апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Встреча главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца с пожизненно отстраненным судьей Михаилом Вилковым планируется после 26 апреля. Об этом ТАСС сообщил Хачатурянц.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник Хачатурянц сообщил ТАСС, что Вилков пожизненно отстранен от работы арбитром в российском футболе. Это решение было принято после матча 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ростов» (4:1), по итогам которого к судье были вопросы по назначению пенальти в ворота гостей и наказанию второй желтой карточкой полузащитника «Ростова» Армина Гиговича.

«Встреча с Вилковым планируется после 26 апреля», — сказал Хачатурянц.

Во вторник «Ростов» и московские «Спартак» и ЦСКА выступили с поддержкой данного решения. «Мне приятно, что клубы поддерживают реформы в судействе, которые проходят. Хотелось бы еще, чтобы разговор был вокруг самого футбола, а не вокруг судейства», — отметил глава судейского комитета РФС.

Кроме того, Хачатурянц объяснил, почему арбитр Кирилл Левников будет обслуживать матч первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее Левников был отстранен от работы минимум на две игры РПЛ.

«Потому что это [отстранение] было дисциплинарным решением. Претензий к его работе у нас нет, но он не зафиксировал в рапорте, что [начальник команды “Локомотив” Станислав] Сухина четыре раза входил в судейскую. Это нарушение регламента», — сказал он.

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