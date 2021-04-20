Второй после Малкома: «Зенит» интересуется игроком «Барселоны»

Итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter рассказал о том, что петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника каталонской «Барселоны» Самуэля Юмтити.

Впрочем, по информации источника, сейчас футболист не настроен переезжать в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и ждет предложений от других европейских команд. Однако представители сине-бело-голубых продолжают следить за ситуацией и рассчитывают уговорить француза на переход.

Команда Зенит

Также, как пишет Романо, Юмтити в своих рядах хотят видеть английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Руководство «Барселоны» не рассчитывает на защитника и было готово отпустить игрока в другой клуб еще в последние два трансферных окна.

Слухи об уходе Юмтити из «Барсы» появились еще в сентябре 2020 года. Тогда активно циркулировала информация о том, что игрок может перейти во французский «Лион», воспитанником которого он является и где играл до переезда в каталонский гранд.

«Самуэль не хочет покидать “Барсу” в этом году. Однако, принимая во внимание желание клуба внести изменения, может возникнуть необходимость изучить альтернативы в соответствии с желаниями футболиста. Слухи о трансфере в “Лион”? Это, безусловно, хорошо, но, к сожалению, у такого развития событий мало шансов», — говорил тогда брат и агент защитника Янник Юмтити.

В текущем сезоне француз провел за сине-гранатовых в Ла Лиге лишь пять матчей, отметившись только желтой карточкой в игре с «Осасуной», которая прошла 6 марта. Столь малое количество выходов на поле в сезоне можно объяснить постоянными травмами игрока. В 2020 году он был недоступен по состоянию здоровья 209 дней (26 из них из-за коронавируса).

Из сильных сторон защитника можно выделить перехваты и точный первый мяч, но слабая борьба в воздухе и высокая травматичность француза может отпугнуть потенциальных покупателей.

В случае перехода Юмтити в «Зенит» же он станет вторым футболистом, который переехал из «Барсы» в клуб с берегов Невы. Также за команду Сергея Семака играет бразилец Малком, с 2018 по 2019 год выступавший на «Камп Ноу». Хавбек провел в текущем сезоне 21 матч, отметившись одним точным ударом. Дорогой трансфер называют одной из худших покупок петербуржцев за последнее время.

Команда Барселона

Стоить отметить, что сейчас петербуржцы не испытывают явных проблем в обороне. В Российской премьер-лиги (РПЛ) команда пропустила 24 мяча в 26 матчах, что является лучшим показателем турнира, а в защите уверенно играют Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос и Деян Ловрен, приехавший прошлым летом из «Ливерпуля».

Интересно и то, что к переходу в «Зенит» Юмтити может подтолкнуть создание европейской Суперлиги. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) твердо намерены запретить футболистам, представляющие клубы нового турнира, выступать за национальные сборные. Если ФИФА и УЕФА пойдут до конца, то за бортом сборной Франции могут остаться защитники Клеман Лангле («Барселона»), Курт Зума («Челси») и Ферлан Менди («Реал Мадрид»). К этому списку еще могут добавиться футболисты мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар и Люка Эрнандес, если, конечно, немецкий клуб соблазниться на предложение боссов Суперлиги. Сейчас Юмтити не попадает в состав «трехцветных», но исключение этих футболистов наверняка откроет ему путь в команду Дидье Дешама уже в ближайшем июне, когда будет проходить перенесенный с прошлого года чемпионат Европы.

Юмтити является воспитанником французского «Лиона». Всего за «ткачей» 170 матчей, забив пять мячей. В 2016 году он перешел в каталонскую «Барселону» за €25 млн. С сине-гранатовыми он стал двукратным чемпионом Ла Лиги, дважды брал Кубок Короля.

В 2018 году он вместе с французской сборной выиграл звание чемпиона мира, выступая за основу национальной команды.

Контракт Юмтити с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в €10 млн.