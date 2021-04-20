«Краснодар» представил Василия Березуцкого в качестве тренера команды

На прошлой неделе московский ЦСКА объявил об уходе Березуцкого из тренерского штаба команды. 38-летний специалист сообщил, что к нему обратился бывший тренер «красно-синих» Гончаренко с просьбой помочь ему на новом месте работы.

Березуцкий вместе с братом Алексеем выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год. После завершения карьеры Василий вошел в тренерский штаб голландского «Витесса», который на тот момент возглавлял бывший тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий. В январе 2020 года специалист вернулся в ЦСКА в качестве заместителя гендиректора клуба по спортивным вопросам. С августа того же года Березуцкий входил в тренерский штаб Гончаренко в московском клубе.