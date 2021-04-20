Хачатурянц: ЭСК решил, что Вилков в матче «Локомотив» — «Ростов» ошибся в обоих случаях

«ЭСК единогласно решил, что Вилков в матче “Локомотив” — “Ростов” ошибся в обоих случаях. И в первом, и во втором спорном эпизоде — очевидная ошибка. В первом эпизоде иностранные эксперты посчитали, что должен был быть назначен свободный удар в другую сторону. По одиннадцатиметровому удару вообще непонятно, как его можно было назначить. Я не особо понимаю, почему Вилков так отсудил матч. Считаю, что его ошибки не соответствуют профессиональному уровню.



Что касается Панина, мы изучаем переговоры VAR. По результатам проверки будем делать выводы по Панину», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.