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19:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Сети опубликовали зарплаты футболистов «Спартака»

Стали известны зарплаты игроков московского «Спартака».

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Источник: Спорт-Экспресс

Из документов, опубликованных Telegram-каналом «BlackMirror», можно предположить, что форвард Александр Соболев получает 1,15 миллиона евро за сезон.

Также названы заработные платы следующих футболистов красно-белых:

Зелимхан Бакаев — 1,1 млн евро;.

Аяз Гулиев — 1,38 млн евро;.

Айртон — 1,92 млн евро;.

Георгий Джикия — 2,0 млн евро;.

Андрей Ещенко — 33,1 млн рублей (0,36 млн евро);.

Самюэль Жиго — 2,27 млн евро;.

Роман Зобнин — 3,45 млн евро;.

Илья Кутепов — 2,30 млн евро;.

Александр Максименко — 1,49 млн евро;.

Эсекиэль Понсе — 1,72 млн евро;.

Джордан Ларссон — 1,55 млн евро;.

Александр Селихов — 1,49 млн евро;.

Ранее, 20 апреля, в Сети была опубликована зарплата главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками.

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