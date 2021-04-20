В Сети опубликовали зарплаты футболистов «Спартака»
Стали известны зарплаты игроков московского «Спартака».
Стали известны зарплаты игроков московского «Спартака».
Из документов, опубликованных
Также названы заработные платы следующих футболистов красно-белых:
Зелимхан Бакаев — 1,1 млн евро;.
Аяз Гулиев — 1,38 млн евро;.
Айртон — 1,92 млн евро;.
Георгий Джикия — 2,0 млн евро;.
Андрей Ещенко — 33,1 млн рублей (0,36 млн евро);.
Самюэль Жиго — 2,27 млн евро;.
Роман Зобнин — 3,45 млн евро;.
Илья Кутепов — 2,30 млн евро;.
Александр Максименко — 1,49 млн евро;.
Эсекиэль Понсе — 1,72 млн евро;.
Джордан Ларссон — 1,55 млн евро;.
Александр Селихов — 1,49 млн евро;.
Ранее, 20 апреля, в Сети была опубликована зарплата главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками.