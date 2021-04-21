Вилков: Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Это невыносимо, просто травля!

«Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идёт игра в одни ворота. Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, — это невыносимо. Это просто травля! Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей (мусорную свалку в башкирском селе назвали именем воронежского арбитра Владимира Москалёва. — Прим. “Чемпионата”). Разве это нормально?» — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.