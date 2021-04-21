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14:02 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Рубина» Кварацхелия пропустит несколько недель из-за травмы

ТАСС, 21 апреля. Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Хвича Кварацхелия пропустит несколько недель из-за повреждения мышц левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба команды из Казани.

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Футболист получил травму в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 26 матчах. Ближайший матч казанский клуб проведет 25 апреля дома против «Краснодара».

Кварацхелии 20 лет, он выступает за «Рубин» с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

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