Футболист «Рубина» Кварацхелия пропустит несколько недель из-за травмы
ТАСС, 21 апреля. Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Хвича Кварацхелия пропустит несколько недель
ТАСС, 21 апреля. Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Хвича Кварацхелия пропустит несколько недель
Футболист получил травму в матче 26-го тура Тинькофф — Российской
«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 26 матчах. Ближайший матч казанский клуб проведет 25 апреля дома против «Краснодара».
Кварацхелии 20 лет, он выступает за «Рубин» с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.