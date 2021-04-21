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14:39 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Ловрен пропустит третий матч кряду из-за повреждения

ТАСС, 21 апреля. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен пропустит матч 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против волгоградского «Ротора» из-за травмы. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба петербургского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Хорват уже пропустил игры против «Краснодара» (2:2) и «Сочи» (2:1). «Зенит» примет «Ротор» на своем поле 24 апреля.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 27, 24.04.2021, 16:30

Зенит-Ротор-

«Пока он занимается по индивидуальной программе, и к этой игре не будет готов. К следующей? Посмотрим, надеюсь, у него будет шанс сыграть с “Локомотивом”», — сказал Семак.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится 2 мая в Санкт-Петербурге. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков после 26 туров.

Ловрену 31 год, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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