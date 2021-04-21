Футболист «Зенита» Ловрен пропустит третий матч кряду из-за повреждения

Хорват уже пропустил игры против «Краснодара» (2:2) и «Сочи» (2:1). «Зенит» примет «Ротор» на своем поле 24 апреля.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 27, 24.04.2021, 16:30 Зенит - Ротор -

«Пока он занимается по индивидуальной программе, и к этой игре не будет готов. К следующей? Посмотрим, надеюсь, у него будет шанс сыграть с “Локомотивом”», — сказал Семак.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится 2 мая в Санкт-Петербурге. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков после 26 туров.