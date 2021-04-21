Футболист «Зенита» Ловрен пропустит третий матч кряду из-за повреждения
ТАСС, 21 апреля. Защитник
ТАСС, 21 апреля. Защитник
Хорват уже пропустил игры против «Краснодара» (2:2) и «Сочи» (2:1). «Зенит» примет «Ротор» на своем поле 24 апреля.
«Пока он занимается по индивидуальной программе, и к этой игре не будет готов. К следующей? Посмотрим, надеюсь, у него будет шанс сыграть с “Локомотивом”», — сказал Семак.
Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится 2 мая в
Ловрену 31 год, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.