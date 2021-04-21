«Добро победило зло»: Слуцкий — о Суперлиге

О создании Суперлиги было объявлено в понедельник, но уже к утру среды большинство из 12 клубов-учредителей турнира отказались от участия в нем и заявили о выходе из проекта. На данный момент от Суперлиги официально отказались английские «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», а также миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Кроме них, учредителями турнира являются мадридский «Реал», «Барселона», туринский «Ювентус» и «Милан».

«Когда была создана Суперлига, я понимал, что это очень необычно для футбола. И в футболе, несмотря на то что он очень финансово зависим, особенно в последние годы, традиции всегда играли большую роль, чем деньги. Под традициями я подразумеваю болельщиков, клубные цвета, эмблемы, дерби, соревнования, проведение турниров в том формате, в котором они существуют», — сказал Слуцкий РИА Новости.