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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Добро победило зло»: Слуцкий — о Суперлиге

КАЗАНЬ, 21 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. В ситуации с развалом европейской Суперлиги очень приятно, что в итоге добро победило зло, а традиции и болельщики взяли верх над коммерческой составляющей футбола, заявил главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

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Источник: РИА "Новости"

О создании Суперлиги было объявлено в понедельник, но уже к утру среды большинство из 12 клубов-учредителей турнира отказались от участия в нем и заявили о выходе из проекта. На данный момент от Суперлиги официально отказались английские «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», а также миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Кроме них, учредителями турнира являются мадридский «Реал», «Барселона», туринский «Ювентус» и «Милан».

«Когда была создана Суперлига, я понимал, что это очень необычно для футбола. И в футболе, несмотря на то что он очень финансово зависим, особенно в последние годы, традиции всегда играли большую роль, чем деньги. Под традициями я подразумеваю болельщиков, клубные цвета, эмблемы, дерби, соревнования, проведение турниров в том формате, в котором они существуют», — сказал Слуцкий РИА Новости.

«Поэтому, как только появилась информация про Суперлигу, мне стало безумно интересно, что же победит в этом мире — традиции или финансовая составляющая, которая тоже для любого клуба крайне важна. И мне очень приятно, что добро победило зло, традиции и болельщики взяли верх над коммерческой составляющей», — добавил тренер.

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