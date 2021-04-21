Малком назвал «планом Б» возможность выступлений за сборную России

«Сборная России? Я — бразилец, кто не хочет играть за свою страну? Впрочем, если нет такой возможности, нужно иметь план Б. Я мечтаю играть за Бразилию, как и любой бразильский спортсмен. Это моя самая большая мечта, но сначала нужно снова начать играть, забивать и выделяться, а потом думать об этом. Знаю ли я русский? Я хорошо говорю по-французски, немного говорю на испанском, но русский — сложный язык. Впрочем, на поле я понимаю некоторые выражения», — приводит Globo Esporte слова Малкома.