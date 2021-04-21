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18:52 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Урала» Погребняк сообщил, что будет решать вопросы по контракту в конце сезона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Все вопросы о продлении контракта или завершении карьеры нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка будут решаться по окончании сезона. Об этом футболист заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

37-летний Погребняк играет за «Урал» с 2018 года.

«На данный момент у меня действующий контракт до конца сезона, — сказал футболист. — Все разговоры о продлении контракта или, может быть, Погребняк закончит играть — это будет решаться в конце сезона. Сейчас пока это не актуально, еще важные игры впереди, не до контрактов. Все в процессе обсуждения».

Ранее Погребняк выступал за российские «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Динамо» и «Тосно», английские «Фулхэм» и «Рединг», а также германский «Штутгарт». Он является чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита», а также обладателем Кубка России в составе «Тосно». В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей, в которых он отметился четырьмя голами.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков после 26 туров. В следующем матче екатеринбуржцы 24 апреля примут грозненский «Ахмат».

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