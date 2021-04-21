Футболист «Урала» Погребняк сообщил, что будет решать вопросы по контракту в конце сезона

37-летний Погребняк играет за «Урал» с 2018 года.

«На данный момент у меня действующий контракт до конца сезона, — сказал футболист. — Все разговоры о продлении контракта или, может быть, Погребняк закончит играть — это будет решаться в конце сезона. Сейчас пока это не актуально, еще важные игры впереди, не до контрактов. Все в процессе обсуждения».

Ранее Погребняк выступал за российские «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Динамо» и «Тосно», английские «Фулхэм» и «Рединг», а также германский «Штутгарт». Он является чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита», а также обладателем Кубка России в составе «Тосно». В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей, в которых он отметился четырьмя голами.