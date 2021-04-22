Виктория Боня рассказала, за что Мамаев на коленях просил у нее прощения
Известная телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала, как футболист «Ростова» Павел Мамаев однажды просил у нее прощения на коленях.
Известная телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала, как футболист «Ростова» Павел Мамаев однажды просил у нее прощения на коленях.
«С Мамаевым у нас была история. Однажды он напился в такую стельку! Это было в Дубае. Его переклинило, и он начал оскорблять меня. Причем мы были в очень маленькой компании: его друг, мой друг, моя подружка. И тут он начинает меня оскорблять!
У него просто белка наступила. Начал нести
А я выросла на таком, я разговариваю на этом языке в совершенстве! Я ему говорю: «Слышь, ты, ***!».
И понеслось.
Его друг потом сказал: «Я в жизни такого никогда не слышал и не видел». В итоге Мамаев понял, что я не телка, с которой можно так разговаривать.
Он потом просил прощения. На коленях стоял. И я его простила, — сказала Боня в интервью на