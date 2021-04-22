Виктория Боня рассказала, за что Мамаев на коленях просил у нее прощения

«С Мамаевым у нас была история. Однажды он напился в такую стельку! Это было в Дубае. Его переклинило, и он начал оскорблять меня. Причем мы были в очень маленькой компании: его друг, мой друг, моя подружка. И тут он начинает меня оскорблять!

У него просто белка наступила. Начал нести какую-то фигню, какие-то свои слова: «Да ты че, короче, иди сюда! Мы щас с тобой…».

А я выросла на таком, я разговариваю на этом языке в совершенстве! Я ему говорю: «Слышь, ты, ***!».

И понеслось.

Его друг потом сказал: «Я в жизни такого никогда не слышал и не видел». В итоге Мамаев понял, что я не телка, с которой можно так разговаривать.