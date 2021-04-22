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12:41 (мск), источник: Sport24

Виктория Боня рассказала, за что Мамаев на коленях просил у нее прощения

Известная телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала, как футболист «Ростова» Павел Мамаев однажды просил у нее прощения на коленях.

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Источник: Instagram

«С Мамаевым у нас была история. Однажды он напился в такую стельку! Это было в Дубае. Его переклинило, и он начал оскорблять меня. Причем мы были в очень маленькой компании: его друг, мой друг, моя подружка. И тут он начинает меня оскорблять!

У него просто белка наступила. Начал нести какую-то фигню, какие-то свои слова: «Да ты че, короче, иди сюда! Мы щас с тобой…».

А я выросла на таком, я разговариваю на этом языке в совершенстве! Я ему говорю: «Слышь, ты, ***!».

И понеслось.

Его друг потом сказал: «Я в жизни такого никогда не слышал и не видел». В итоге Мамаев понял, что я не телка, с которой можно так разговаривать.

Он потом просил прощения. На коленях стоял. И я его простила, — сказала Боня в интервью на ютуб-канале YesNoYes.

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