«Задача “Динамо” — постоянно бороться за чемпионство. К 2023 году хотим выйти на этот уровень». Первое большое интервью нового гендиректора клуба Павла Пивоварова

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Фактически вторым человеком в структуре клуба после председателя совета директоров и первого вице-президента Банка ВТБ Юрия Соловьева.

Футбольным специалистам представлять Пивоварова не нужно: он 15 лет проработал в «Зените», из которых половину — на серьезном посту исполнительного директора. Его отлично знают в ФИФА и УЕФА. Например, он до сих пор член и судья Палаты по разрешению споров ФИФА, много лет работал арбитром Спортивного арбитражного суда в Лозанне, был председателем экспертно-правовой комиссии Европейской клубной ассоциации. А еще является членом правления РПЛ, арбитром Национального спортивного арбитража, в РФС же был членом юридического комитета, заместителем председателя Палаты по разрешению споров, членом Комитета по статусу игроков, членом комитета профессионального футбола.

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Болельщикам Пивоваров известен гораздо меньше. Хотя бы потому, что за все годы в «Зените» вы не найдете ни одного его интервью. Теперь же есть возможность познакомиться поближе. Первое большое интервью новый генеральный директор бело-голубых дал «СЭ». Говорили о «Динамо» и российском футболе. По договоренности тему предыдущего клуба поднимать не стали.

Команда Динамо

Снова менять курс не планируем

— Павел Константинович, расскажите немного о себе: где учились, занимались ли футболом, как оказались в клубе РПЛ?

— По образованию я юрист и свою профессиональную карьеру начинал по специальности. Футбол для меня — это страсть, увлечение, с детства слежу за матчами российских команд, европейских грандов, турнирами сборных. Когда появилась возможность прийти работать в футбол, сделал этот шаг без раздумий. Постепенно осваивался в управлении процессами, занимался развитием многих функциональных направлений, участвовал в различных проектах. Так, с годами этот вид спорта стал для меня не только увлечением, но и работой, по сути, всей жизнью, а юридическая практика — дополнительным направлением. Сейчас, как юрист, занимаюсь разрешением споров в Палате ФИФА, слежу за тенденциями, а моя основная деятельность — футбольный менеджмент.

— Кто стал инициатором вашего приглашения в «Динамо»?

— Председатель совета директоров Юрий Соловьев пригласил меня на встречу, рассказал о том, что было сделано в футбольном клубе «Динамо» с весны 2019 года, с момента перехода акций к Банку ВТБ, о направлениях развития клуба, о том, что уже реализовано, об идеях, которые у него есть. И могу сказать, что он поразил меня своим профессионализмом, энергией, современным и открытым мышлением, вовлеченностью абсолютно во все клубные процессы. Пожалуй, это и было ключевым фактором для меня — то, что непосредственный руководитель, главный представитель владельца, настолько глубоко погружен в деятельность клуба, в том числе эмоционально, говорит не просто общие слова о развитии, но ставит конкретные реальные цели и постоянно проактивно стремится к результатам. Эта вовлеченность является не просто большим подспорьем для менеджмента, но и безусловным преимуществом «Динамо» перед конкурентами.

— Не успели вы уйти из «Зенита», как оказались в новом клубе. У всех сразу появилась мысль, что такие переговоры не проходят быстро. Что можете сказать по этому поводу?

— Могу сказать, что все прошло максимально корректно.

Сначала было достигнуто соглашение о расставании с «Зенитом», и только потом начались переговоры с «Динамо». Какое-то время ушло на передачу дел в Питере, какое-то — на принятие решения в Москве. Все произошло не мгновенно, хотя действительно очень быстро.

— Не было ли у вас внутренних сомнений, когда появился вариант именно с «Динамо», учитывая непростые взаимоотношения этого клуба с «Зенитом»?

— Cкорее наоборот. В футболе я работаю давно и стараюсь быть в курсе изменений, которые происходят в отрасли. Само собой, я в последнее время обращал внимание на то, что «Динамо» системно и очень быстро двигается в определенном направлении, что в клубе за определенный период произошло много позитивных, качественных изменений. Поэтому приглашение в «Динамо» в такое время не могло быть поводом для каких-либо сомнений — напротив, это замечательный шанс стать частью амбициозного футбольного проекта, добавить ему, насколько это возможно, своей компетенции, своих навыков и знаний.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 27, 24.04.2021, 19:00 Динамо - Химки -

— «Динамо» заявило о новой стратегии развития год назад. При этом все привыкли, что бело-голубые меняют курс чуть ли не каждые 12 месяцев. Когда от вас ждать презентации новой концепции?

— Понимаю иронию, но курс мы менять точно не планируем. Болельщики иногда критикуют действия клуба, и эта обратная связь очень важна и нужна. Тем более что с учетом количества проектов и высокого темпа делать все идеально и безошибочно не получается. Но я уверен, что работу управленческой команды, сформированной два года назад, динамовское сообщество в целом оценивает позитивно. Могу судить об этом по общению с самыми разными людьми. И ключевые инициативы, которые предпринимались клубом последние два года, я всячески поддерживаю. Мне импонируют амбиции «Динамо» и стратегические задачи, которые ставит совет директоров. У нас сложилась команда единомышленников. Так что моя цель — не изменить курс, а ускорить движение в заданном ранее направлении.

Бувач и Шварц знают свои вопросы на высочайшем уровне

— Есть руководители, которые рассказывают, как лично отсматривают потенциальных новичков на видео. Та же Ольга Смородская. Какой будет ваша роль в трансферной политике?

— Трансферная деятельность в хорошо организованном футбольном клубе — процесс верхнеуровневый. «Динамо» в этом плане не исключение. Вопросы, связанные с трансферами первой команды, у нас утверждаются советом директоров. При этом подготовка таких решений в их спортивной части осуществляется спортивным блоком. С финансовой и юридической точек зрения в этот процесс, естественно, вовлечены и другие менеджеры, у каждого своя роль на своем этапе. Для успешной конкуренции нам нужно принимать последовательные, хорошо просчитанные решения, причем мы должны это делать быстро, своевременно. Такую работу надо системно организовать. Мы подготовили отраслевой обзор, выделили лучшие практики, учли особенности российского рынка, на основании этих данных выработали и согласовали набор принципов по комплектованию команды.

— «Динамо» не пригласило ни одного новичка зимой. Это связано с какими-то ограничениями по финансовому фейр-плей, отсутствием свободных средств или вы могли что-то тратить, но просто никого не нашли?

— У «Динамо» есть определенная история взаимоотношений с УЕФА по финансовому фейр-плей (клуб был дисквалифицирован в 2015 году, — Прим. К. А.), этот опыт был учтен. Наш клуб имеет еврокубковые амбиции, каждый год получает лицензию УЕФА, внимательно относится к соответствию всем критериям, включая финансовые.

Могу сказать, что был приятно удивлен состоянием дел в этом направлении: по итогам проведенной за последние два года работы наша отчетность и финансовые планы на ближайшие годы полностью согласуются с требованиями фейр-плей. УЕФА признает нашу финансовую стабильность и рыночные доходы. Так что этот аспект сейчас никак на наши трансферы не влияет.

— Зимой состав остался прежним, но летом-то наверняка изменения произойдут. Сколько ожидать новичков?

- Естественно, мы готовимся к летнему окну, проводим селекционную работу, обсуждаем и согласовываем кандидатуры. Но, как вы понимаете, трансферная кампания — процесс предельно конфиденциальный и деликатный, по этим задачам работаем максимально аккуратно. О сделках будем объявлять по факту их совершения.

— Новая метла очень часто метет по-новому, а в первую очередь это затрагивает спортивного директора и главного тренера. Как бы вы охарактеризовали свои отношения с Желько Бувачем и Сандро Шварцем?

— Как очень хорошие, конструктивные, рабочие. Оба специалиста являются настоящими профессионалами своего дела, их знания и компетенции — на высочайшем уровне, они вносят большой вклад в развитие клуба. Свою функцию вижу в том, чтобы качественно взаимодействовать с ними, помогать им реализовывать их инициативы, предлагать какие-то свои решения для достижения общих задач. У нас хорошее взаимопонимание.

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— В отсутствие новичков главная зимняя новость из клуба — соглашение о заключении нового контракта с Арсеном Захаряном, главным открытием сезона. Переговоры получились длительными. Как бы вы их оценили?

- Я пришел в момент, когда ключевые договоренности уже были достигнуты, мы их лишь финализировали. Все прошло в нормальном рабочем режиме. Рады, что 17-летний футболист уже проявляет себя в основной команде, сыграл за молодежную сборную на финальной части чемпионата Европы.

— Лично вам импонирует ставка на молодежь с учетом заявленных высоких целей? Я не слышал, чтобы в этом сезоне снималась задача попадания в еврокубки…

— Ставка на молодежь, думаю, импонирует всем. Всем, кто следит за «Динамо», очень приятно, что прогрессируют свои воспитанники, получают игровое время, призы лучших игроков матчей, отмечаются голевыми передачами и забитыми мячами, это замечательно. Конечно, мы понимаем, что талантливой молодежи нужно время, чтобы выйти на определенный уровень стабильности. Но для этого еще не придумано другого способа, кроме как больше играть, получать бесценный опыт на поле. При этом не стоит считать, что в «Динамо» будет играть исключительно молодежь. Для развития в команде также нужны стабильность, опыт, лидерство, сильные волевые и ментальные качества.

— То есть летом можно ждать кого-то чуть более опытного, кто будет делать разницу?

— Еще раз подчеркну: работа по трансферам ведется постоянно и активно. Но прямо сейчас делать на этот счет какие-либо заявления неуместно.

Как войти в тройку лучших

— Какие у вас первые впечатления от нового места работы?

— Впечатления хорошие. Я увидел, что клуб находится в очень современном, боеспособном состоянии. Сформирована команда менеджеров — люди молодые, амбициозные, профессиональные, обладающие опытом. Некоторые корректировки, конечно, пришлось внести, какие-то изменения еще предстоят, но это вопросы точечные, рабочие. Как раз к продолжению разговора о том курсе, который выбран, — в очередной раз был рад убедиться, что он правильный.

— Какие, на ваш взгляд, есть проблемы у «Динамо», которые нужно решить в первую очередь? Чего не хватает, чтобы быть в тройке лучших?

- Не буду оригинален — нам нужно поступательное развитие по ключевым направлениям. Движение это можно планировать через достижение измеримых показателей, в том числе промежуточных. Основное направление развития клуба — спортивное. Результаты, стоимость команды, перформанс-показатели, качество селекции, аналитики, эффективность медицинской службы и прочие спортивные нюансы. Второе важное направление — коммерческое: увеличение аудитории, рост стоимости бренда, развитие диджитал и других наших активов, повышение доходов. В настоящий момент «Динамо» не находится в российском футболе на лидирующей позиции. Перед клубом стоят задачи опережающего развития — войти как можно быстрее в тройку лидеров. Бороться сейчас за медали, конкурировать с топ-клубами по популярности — вызов для «Динамо». Поэтому необходимо привлекать современные, отвечающие интересам аудитории, практики, использовать лучший опыт, быть открытыми новому. Для этого у «Динамо» есть все предпосылки, в том числе управленческие. Это поддержка акционера, внимание руководства, компактность корпоративной структуры, сильная менеджерская команда.

— В Москве высокая конкуренция, в том числе за болельщика. «Спартак» и ЦСКА впереди. «Локомотив», возможно, тоже. За счет чего вы хотите сделать так, чтобы новая аудитория выбирала вас, а не соперников?

— Во-первых, за счет своей открытости — большие клубы создают комьюнити, соединяют людей. Наверное, так было всегда, но сейчас это уже не локальный, а глобальный уровень. Клубы по своей сути коллективны, это открытые сообщества, в которые может прийти каждый и стать его частью.

Оставаясь при этом собой. Все болельщики разные, и в современном мире эта разность, индивидуальность очень важна и ценна. Успешные клубы стремятся найти подход к разным группам аудитории. Понимать настроение и ценности людей, привлекать их на стадион, вовлекать во все наши проекты. Объединять, а не разделять. Во-вторых, успешный клуб всегда является отражением жизни и культуры своих болельщиков, и здесь наша задача в том, чтобы быть в трендах, а в идеале и самим задавать их. Например, у нас есть медиаплощадка, мы производим большое количество контента и стараемся, чтобы он был интересным, современным, привлекательным. Футбол сейчас — больше чем спорт. Это еще и стиль, шоу, искусство, развлечение, в конечном итоге микс всего этого. Другой пример — многофункциональный стадион «ВТБ Арена», который отвечает всем мультиразвлекательным стандартам. Наше преимущество в том, что стадион может привлечь людей, которые интересуются не только футболом. Этот актив мы должны стараться совместными усилиями развивать. Стадион — дом «Динамо», место, куда можно прийти с семьей, провести время в торговом центре, расположенном под одной крышей со спортивными аренами, поесть, купить атрибутику, поболеть за родную команду, посмотреть световое шоу и т. д. Хотим, чтобы у гостей, которые пришли впервые, сформировался позитивный опыт соприкосновения с «Динамо», чтобы они возвращались к нам снова и снова. В-третьих, большие клубы отличает неразрывная связь с их происхождением и историей. Победы и поражения, герои и антигерои, дружба и противостояние, правда и мифы. У «Динамо» исключительно богатое прошлое, которым мы очень гордимся. При этом историю должен дополнять ясный образ будущего, важно не зацикливаться на былых успехах. «Динамо» — это один из самых узнаваемых спортивных брендов страны с огромным потенциалом. Исследования показали, что у клуба очень большая аудитория в Москве и по всей России. И хотя те, кто следит за «Динамо», сейчас не всегда прочно соединены с самим клубом, мы стараемся возродить и укрепить эту связь, активировать нашу аудиторию. Определенный бэкграунд спортивных результатов последних лет ее скорее демотивировал. Наша задача — вернуть заинтересованность, доверие и радость от причастности к известнейшему клубу Москвы и страны.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 28, 1.05.2021, 14:00 Рубин - Динамо -

Магазин, коммерция, скорость принятия решений

— Клуб уже объявил о запуске нового сайта. Чего еще ждать болельщикам в этом году?

— Мы сейчас работаем над открытием нового флагманского магазина. Он будет находиться в торговом центре «Арена Плаза» под футбольным стадионом. Планируем запустить этот проект в начале нового сезона.

— Летом, получается?

- Да, летом. Открытие магазина — это не только дизайн и ремонт помещений. Это подготовка персонала, запуск новых коллекций. К тому же со следующего сезона у нас будет новый официальный экипировщик — компания Puma. Клуб недавно подписал во многом уникальный спонсорский договор сразу с двумя партнерами — Wildberries и как раз Puma. Мы хотим синхронизировать открытие флагмана с презентацией новой формы команды. В общем, запуск магазина — комплексный процесс, в который мы сейчас вместе с новыми людьми включились.

— Речь, видимо, о новом коммерческом директоре. Вы его знаете, с ним работали.

— У нас масштабные планы, поэтому очень здорово, что к «Динамо» присоединяются лучшие специалисты в отрасли. Наш коммерческий директор, Дмитрий Манкин, больше десяти лет работал в «Зените», показал за это время прекрасный результат, во много раз увеличив все коммерческие показатели. Приход новых менеджеров укрепляет наши планы по коммерческому развитию, делает их более амбициозными и притом реалистичными.

— Коммерция — хорошо, но болельщиков в первую очередь волнует игра на поле и место в турнирной таблице. На ваш взгляд, есть взаимосвязь между работой офиса и результатами команды?

— Несомненно, таких взаимосвязей много. С одной стороны, офис всеми сервисными подразделениями обслуживает команду, обеспечивает ее необходимыми ресурсами, позволяя сфокусироваться исключительно на игре. С другой стороны, к примеру, наша медиаслужба формирует с помощью контента позитивные эмоции, которые болельщики получают от жизни «Динамо», от сопричастности с командой и с динамовским сообществом. Открытость и близость к аудитории крайне важна. Очень здорово, если в результате такого взаимодействия возникнет желание прийти на стадион. Посещение арены в день матча — это средоточие всего, что дает футбол. Для каждой игры коммерческим блоком готовится своя, уникальная по составу развлекательная программа и все сопутствующее для комфортного времяпрепровождения и позитивных эмоций. Ну, а когда трибуны заполнены, это всегда придает команде дополнительный импульс. Так что все взаимосвязано, мы все делаем одно дело. Я вообще не разделяю наш коллектив на офис и команду, только совместными усилиями можно добиться чего-то значимого.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CN-QC_VDiyQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CN-QC_VDiyQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CN-QC_VDiyQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdynamo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— «Динамо» часто упрекали за чересчур разветвленную структуру управления. Никто не понимал, например, что за генералы постоянно упоминаются, какова их роль. Сейчас вы видите четкую вертикаль?

— Да, я слышал раньше о сложной конфигурации в «Динамо», но совершенно не чувствую этого сейчас. Вижу, что структура управления компактна и дееспособна. И ни в коем случае не препятствует принятию решений, не навязывает какие-то несистемные вещи. Мы находимся в постоянном контакте с советом директоров, и этот контакт рабочий, конструктивный. Позиции выслушиваются, разумные аргументы принимаются, поднимаются логичные вопросы. Такое состояние управления клуба я бы охарактеризовал как хорошую предпосылку для дальнейшего развития. Возможно, кто-то недооценивает эту тему, но система принятия решений является ключевым фактором в нашей отрасли. Футбол очень конкурентен. Мы соперничаем не только с футбольными клубами, но и с другими субъектами спорта, со сферой развлечений. Для нас в этой конкурентной среде важно не только обладать ресурсами — бюджетом, квалифицированными кадрами. Нужно также быть хорошо организованными, уметь быстро реагировать на изменения. Возможно, именно здесь раньше случались проблемы у «Динамо», мне трудно судить. Но сейчас с этим порядок.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNzGFUKjARJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNzGFUKjARJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNzGFUKjARJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdynamo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Академия, эндаумент-фонд, посещаемость

— Верно ли, что бело-голубые должны подтянуться к уровню «Зенита» и «Спартака» по работе с болельщикам, со спонсорами?

— Мы ставим задачи не относительно отдельных клубов, а в абсолютных показателях. Естественно, хотим, чтобы цифры нашей аудитории, коммерческой выручки росли, притом росли кратно. Работа сложная, не краткосрочная, мы сейчас разрабатываем стратегию развития коммерческой деятельности, выделяя в ней ключевые проекты и направления. Например, увеличение стоимости наших коммерческих активов, создание базы болельщиков для коммуникации с поклонниками клуба, развитие цифровых сервисов и контента. Естественно, ориентируемся при этом на лучшие европейские и мировые практики.

— В условиях коронавируса заполняемость ограничена, кроме того, нужно соблюдать дистанцию, носить маски, что не добавляет комфорта. Насколько это усложняет работу по увеличению посещаемости? Объективны ли сейчас показатели?

— Мы исполняем все предписания, которые устанавливают РФС и органы Роспотребнадзора. Ограничения, конечно, сказываются на посещаемости. Однако в любой трудной ситуации надо стараться искать возможности. Например, есть предпосылки для развития цифровых сервисов и продуктов. Сейчас мы особенно стараемся налаживать диджитал-коммуникации с нашими болельщиками, развивать социальные сети клуба, контент «Динамо ТВ». С помощью этих инструментов можно не только поддерживать внимание болельщиков, которые временно не могут посещать стадион, но и привлекать новую аудиторию.

— Академия «Динамо» в последние годы дает неплохих выпускников. Достаточно сказать, что на молодежном чемпионате Европе больше всего было воспитанников именно школы бело-голубых, а Захарян и Тюкавин — открытия нынешнего сезона. Что надо сделать, чтобы конкуренты не обошли по этому направлению?

— Действительно, то количество воспитанников, которое привлекается для тренировок и игр за основной состав, подтверждает, что динамовская академия в настоящий момент работает блестяще. Качество подготовки наших ребят является лучшим в России, примером для остальных.

Это говорит о квалификации менеджмента, тренерского состава, эффективности методик. Естественно, в ситуации, когда у нас имеется такой позитивный опыт, он привлекает внимание других. И у клуба есть большие планы все эти наработки распространять. Например, через развитие филиалов академии. Один из них начал свою работу в прошлом году в Дагестане. Пандемия эти планы слегка притормозила, но они по-прежнему амбициозны и претворяются в жизнь. В ближайшее время мы собираемся открыть еще минимум два филиала в регионах. Эта работа была начата до моего прихода, и я сейчас с удовольствием в нее погружаюсь. Что меня радует в этом направлении — все организовано очень системно. К открытию филиалов «Динамо» подходит комплексно, проводится очень серьезная подготовка, ведутся переговоры с региональными властями, обеспечивается долгосрочная модель финансирования, чтобы филиал был не просто открыт и об этом было объявлено, а чтобы он функционировал, приносил пользу в регионе, чтобы количество и качество воспитанников постоянно росло. В идеале эта модель позволит нам расширить охват системы нашей подготовки, нарастить базу молодых футболистов, которые смогут на определенном этапе присоединиться и к центральной академии, и к командам развития «Динамо». Плюс, как вы знаете, для академии создан специальный эндаумент-фонд с солидным финансовым объемом средств, которые нельзя тратить. Собственно, в этом и заключается главный смысл эндаумента. Средства инвестируются, и доход от вложений можно направлять только на финансирование детско-юношеского футбола. Это беспрецедентное решение, которое гарантирует финансовую основу для долгосрочного развития нашей академии. При этом сделать свой вклад может абсолютно любой болельщик «Динамо» и получить за это определенные бонусы, стать причастным к развитию детско-юношеского и молодежного динамовского футбола.

Реформа Лиги чемпионов, сокращение РПЛ, чемпионство

— Недавно в эфире «Матч ТВ» вы сказали, что с реформой Лиги чемпионов Россия ничего не потеряет, а только приобретет. У всех было другое представление, мол, это будет удар для России.

— Если и говорить о каких-то ухудшениях от изменений формата еврокубков для нашей страны, то эти решения были приняты раньше — это изменение квот доступа в Лигу чемпионов с 2018 года и выделение Лиги Конференций из Лиги Европы с этого года. Что касается проекта реформы Лиги чемпионов с 2024 года — а это и был контекст обсуждения, — то там сейчас не предусмотрены изменения для доступа в Лигу чемпионов команд от шестой до тринадцатой ассоциации в рейтинге. Ухудшение нашего положения связано не с этой реформой, а с тем, что российские клубы в последние годы выступают неудачно и рейтинг падает. Если раньше мы были шестыми в клубном рейтинге, то сейчас уже восьмые, и возможно последующее снижение. При этом, например, для клубов пятой ассоциации с 2024 года предусмотрены значительные преимущества. На данный момент это Франция, но если российские клубы будут сверхуспешно выступать и мы станем пятыми, то мы сможем воспользоваться этими бонусами. Важно также, что по утвержденному проекту в групповой стадии Лиги чемпионов значительно возрастет количество топовых игровых дней (с шести до десяти плюс еще две игры на вылет). А это не только спортивный опыт на международном уровне, но и дополнительный доход от УЕФА, билетная выручка и т. д.

— Реформа еврокубков, эти четыре дополнительных тура групповой стадии, на ваш взгляд, снимают вопрос о расширении РПЛ? Уже, наверное, даже окон не останется в календаре.

— Этот вопрос, наверное, нужно адресовать людям, которые занимаются развитием РПЛ. Если хотите мое мнение, то мне кажется, что изначально предпосылок для расширения довольно мало.

В связи с климатическими ограничениями мы не можем играть зимой, нет соответствующей инфраструктуры, а зима у нас довольно длительная. Количество доступных игровых дней, если мы говорим о круговой системе «каждый с каждым» без изменения формата, обеспечивает нормальное проведение турнира с 16 командами. При изменении формата, если клубы делить на группы, дивизионы, проводить стыковые матчи, можно, конечно, привлечь и большее количество команд. Интересный формат сейчас предложил УЕФА как раз для Лиги чемпионов: нет двухкруговой системы, при этом каждый проводит десять матчей с разными соперниками. Развитие этого формата можно моделировать, если хотим прийти к какому-то более расширенному составу участников. Но опять же вопрос — обязательно ли нам расширяться, ведь есть варианты структурирования турнира, повышения его зрелищности и интенсивности при сохранении 16 клубов. То есть задачи, которые мы сейчас слышим от РФС, вполне решаемые, но в любом случае такие серьезные изменения должны быть согласованы клубами.

— А надо ли сокращать лигу, на ваш взгляд? Если для расширения, судя по выступлению того же «Тамбова», предпосылок не так много, может, для сокращения их больше?

— На мой взгляд, в настоящий момент в сокращении лиги нет особой необходимости. Принципиально это не повлияет, скажем, на коммерческую ценность турнира. При этом затронет интересы целого ряда клубов. В настоящий момент большинство не готово к принятию решения о сокращении лиги.

— Что думаете о существующем лимите на легионеров, который «Динамо» тоже напрямую касается? В «Динамо» летом вернутся Филипп и Кардозу. Наверное, и в плане трансферов должны быть мысли не только по россиянам.

— Думаю, что о сути лимита, его эффективности надо спрашивать у регуляторов. Какая цель ставилась, насколько успешно она достигается, правильно ли выбрана формула лимита и т. д. Мы же, как клуб, выполняем условия регламента, учитываем лимит в планах своей трансферной деятельности. Понятно, что если рассуждать краткосрочно, то чем меньше ограничений, тем нам проще — больше опций для принятия конкретного решения, но лимит существует для всех, и мы в равных условиях с прямыми конкурентами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNxJBS_jFBU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNxJBS_jFBU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNxJBS_jFBU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdynamo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Напоследок оставил самый важный для болельщиков вопрос. Начну чуть издалека: знаете ли вы, когда «Динамо» последний раз стало чемпионом страны?

— Да, это случилось 45 лет назад.

— В 2023 году — столетие футбольного клуба «Динамо». Болельщикам стоит ждать золотых медалей к этой дате?

— Мы не зацикливаемся на том, чтобы вложить все средства и возможности ради успешного выступления в одном сезоне. Мы строим успешный клуб на долгосрочную перспективу. И наша цель — быть в лидерах не в одном юбилейном году, а постоянно. К 2023 году мы хотим выйти на этот уровень и встретить столетие «Динамо» достойно.