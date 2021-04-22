Хавбек «Локомотива» Крыховяк привился от коронавируса в России

«Неделю назад я сделал первую прививку в Москве. Почувствовал ли я побочные эффекты? Не знаю, но мои соперники почувствовали. Я забил мяч и сделал голевую передачу в матче с “Ростовом”. Мы выиграли 4:1. Вторая доза через три недели, так что все должно быть нормально», — цитирует Крыховяка Sportowe Fakty.

Крыховяк в декабре из-за сомнительного теста на коронавирус пропустил матч группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом» (1:3). Сообщалось, что у 31-летнего полузащитника был один сомнительный тест на коронавирус, но все дальнейшие были отрицательными. В марте он сдал положительный тест на COVID-19 в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 со сборной Англии, но второй тест оказался отрицательным.

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