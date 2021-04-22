Хавбек «Локомотива» Крыховяк привился от коронавируса в России
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Польский футболист московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк сообщил, что привился первой дозой вакцины от коронавируса в России.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Польский футболист московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк сообщил, что привился первой дозой вакцины от коронавируса в России.
«Неделю назад я сделал первую прививку в Москве. Почувствовал ли я побочные эффекты? Не знаю, но мои соперники почувствовали. Я забил мяч и сделал голевую передачу в матче с “Ростовом”. Мы выиграли 4:1. Вторая доза через три недели, так что все должно быть нормально», — цитирует Крыховяка Sportowe Fakty.
Крыховяк в декабре
Крыховяк перешел в «Локомотив» из французского «Пари Сен-Жермен» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил девять мячей в 31 матче во всех турнирах.