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22 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Хавбек «Локомотива» Крыховяк привился от коронавируса в России

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Польский футболист московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк сообщил, что привился первой дозой вакцины от коронавируса в России.

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Источник: РИА "Новости"

«Неделю назад я сделал первую прививку в Москве. Почувствовал ли я побочные эффекты? Не знаю, но мои соперники почувствовали. Я забил мяч и сделал голевую передачу в матче с “Ростовом”. Мы выиграли 4:1. Вторая доза через три недели, так что все должно быть нормально», — цитирует Крыховяка Sportowe Fakty.

Крыховяк в декабре из-за сомнительного теста на коронавирус пропустил матч группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом» (1:3). Сообщалось, что у 31-летнего полузащитника был один сомнительный тест на коронавирус, но все дальнейшие были отрицательными. В марте он сдал положительный тест на COVID-19 в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 со сборной Англии, но второй тест оказался отрицательным.

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Крыховяк перешел в «Локомотив» из французского «Пари Сен-Жермен» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил девять мячей в 31 матче во всех турнирах.

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