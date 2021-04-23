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10:24 (мск), источник: Sport24

Крыховяк заявил, что не планирует покидать «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что, скорее всего, останется в команде на следующий сезон.

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Источник: РИА "Новости"

«Моя цель — забить 10 голов в этом сезоне. Сейчас у меня 7 мячей в лиге и 2 — в Кубке. Переговоров о контракте еще не было, но я хочу определиться с будущим к январю 2022 года. Мой контракт рассчитан до июня 2022-го, и я не намерен тянуть с решением до последнего момента.

Вряд ли я уйду этим летом, но кто знает? Пока мне очень комфортно в России, — цитирует Крыховяка WP SportoweFakty.

В нынешнем сезоне Крыховяк провел в РПЛ 23 матча, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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