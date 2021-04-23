Слуцкий: Травму Кварацхелии во многом спровоцировал арбитр

«В России очень любят жалобщиков, которые ходят и ноют. Я не ною. Я аргументированно отстаиваю свою позицию. После матча, который мы выиграли, мы отослали жалобу в ЭСК, указав 18 эпизодов, в которых арбитр, на наш взгляд, принял неправильные решения.

Простой момент: во всех лигах люди приходят на звезд. Футбол существует для болельщиков. Болельщики идут на Кварацхелию — это очевидно. Там было больше 10 тысяч болельщиков «Урала», и я уверен, что многие из них пришли посмотреть на Хвичу Кварацхелию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0d495d28e1ba88a8b8e9" data-vnd="0d495d28e1ba88a8b8e9" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0d495d28e1ba88a8b8e9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда в первые 15 минут три грубейших фола против Кварацхелии с ударами сзади, с ударами локтями… И даже в том моменте, когда он получил травму, игрок «Урала» ударил ему в ахилл чуть раньше.