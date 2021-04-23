Слуцкий: Травму Кварацхелии во многом спровоцировал арбитр

«В России очень любят жалобщиков, которые ходят и ноют. Я не ною. Я аргументированно отстаиваю свою позицию. После матча, который мы выиграли, мы отослали жалобу в ЭСК, указав 18 эпизодов, в которых арбитр, на наш взгляд, принял неправильные решения.
Простой момент: во всех лигах люди приходят на звезд. Футбол существует для болельщиков. Болельщики идут на Кварацхелию — это очевидно. Там было больше 10 тысяч болельщиков «Урала», и я уверен, что многие из них пришли посмотреть на Хвичу Кварацхелию.
Когда в первые 15 минут три грубейших фола против Кварацхелии с ударами сзади, с ударами локтями… И даже в том моменте, когда он получил травму, игрок «Урала» ударил ему в ахилл чуть раньше.
Еще раз говорю, посмотрите, как везде опекают любого яркого игрока. Все судьи понимают, что люди пришли ради этого игрока, не ради судьи и еще чего-то. И когда человек не свистит ни одного фола против Кварацхелии, который там лежит и его бьют сзади… Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях, — сказал Слуцкий в интервью «Татарстан-24».